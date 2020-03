Sunrise étend les délais de paiement pour les PME et indépendants

Zurich (awp) - Sunrise réagit aux difficultés que rencontrent nombre de petites et moyennes entreprises (PME) et indépendants face aux mesures de lutte contre la propagation du coronavirus. A compter d'avril, le numéro deux suisse des télécommunications porte à trois mois le délai de paiement des factures pour ces catégories de clients.

Dans un communiqué diffusé vendredi, l'opérateur zurichois précise que ces nouvelles conditions de facturation pour les PME et indépendants, pourront faire l'objet d'adaptations en fonction de l'évolution de la situation. Alors que de plus en plus d'entreprises ont recours au travail à domicile, Sunrise assure en outre que ses réseaux mobiles et fixes disposent d'une capacité suffisante pour la téléphonie et le trafic de données.

L'opérateur annonce par ailleurs lever les limites en matière de données nationales sur les abonnements mobiles, fournir une bande passante suffisante pour l'internet sur le réseau fixe. Sunrise propose en outre gratuitement des programmes illimités pour enfants dans son offre de télévision numérique.

vj/al