Sunrise: le rachat d'UPC sur le ballant, ISS recommande de le rejeter

Zurich (awp/sda/reu) - Le projet de 6,3 milliards de francs suisses de rachat d'UPC Suisse par Sunrise est sur le ballant. En plus de quelques gros actionnaires, le conseiller en droits de vote ISS recommande aussi de rejeter l'augmentation de capital.

Reuters a publié une dépêche affirmant qu'ISS recommande aux actionnaires de ne pas approuver le projet de rachat. Officiellement, ISS publiera sa recommandation vendredi.

Pour Usman Ghazi, de Berenberg, les chances de voir le rachat d'UPC aboutir sont minces. Avant même la recommandation d'ISS, le camp du non semblait déjà l'emporter. L'opinion d'ISS rend la réalisation de l'opération encore plus problématique, selon cet expert.

Les investisseurs boursiers semblent aussi douter de l'acceptation de l'augmentation de capital de Sunrise lors de la prochaine assemblée générale extraordinaire du 23 octobre. Une porte-parole de Sunrise a indiqué que la recommandation d'ISS était examinée et qu'on la commenterait le moment venu.

L'assemblée du 23 octobre devra voter sur une augmentation de capital de 2,8 milliards pour financer le rachat d'UPC. Il faudra une majorité d'au moins 50%, ce qui pourrait se révéler compliqué, d'autant que tous les actionnaires n'ont pas l'habitude de suivre les assemblées. En avril, lors de l'assemblée générale ordinaire, 62% du capital-actions seulement était représenté.

Selon Reuters, les investisseurs contre le rachat représentent plus de 30% du total. A cela s'ajoute maintenant le recommandation d'ISS, que les caisses de pension et institutionnels suivent généralement. ISS estime le prix du rachat d'UPC trop élevé et doute de la valeur stratégique du câblo-opérateur sur le long terme.

L'investisseur activiste AOC, qui détient moins de 3% de Sunrise, a salué la recommandation d'ISS, estimant qu'elle renforce la probabilité d'un rejet de la transaction.

Selon l'analyste de Berenberg, le propriétaire actuel d'UPC, l'américain Liberty Global, pourrait intervenir pour sauver la transaction.

