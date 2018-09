Sunrise nomme Marcel Huber nouveau directeur administratif

Zurich (awp) - Sunrise accueille un nouveau responsable administratif en la personne de Marcel Huber. Il prendra la suite de Patrick Alain Meier, qui assurait cette fonction temporairement en plus de son poste de directeur juridique, suite au départ de l'ancien responsable Dominik Rubli, a indiqué le spécialiste des télécommunications jeudi.

Marcel Huber travaillait précédemment chez le concurrent Salt, où il était membre de la direction et secrétaire général du comité de direction, a souligné Sunrise. M. Huber est diplômé en droit et dispose d'une longue expérience dans les secteurs juridique et de la conformité.

Sunrise n'a pas précisé la date d'entrée en fonction de M. Huber, mais assure que la transition sera effectuée en douceur.

ol/al