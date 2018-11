Sunrise poursuit sa croissance et améliore la rentabilité

Zurich (awp) - Sunrise a poursuivi sa croissance et a amélioré sa rentabilité au troisième trimestre. La dynamique de souscription est restée particulièrement robuste dans la clientèle mobile passant à un abonnement ("postpaid"), dont le nombre frôle désormais 1,7 million. Les prévisions annuelles sont maintenues.

Le chiffre d'affaires net réalisé au cours des neuf premiers mois a progressé de 3,4% à 1,39 milliard de francs suisses, indique l'opérateur de télécoms jeudi dans un communiqué.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté en revanche s'est replié de 1,2% à 448 millions. Corrigée de l'effet de la cession des mâts d'antennes, l'évolution est positive (+3,3%), précise Sunrise.

Le résultat net est ressorti à 72 millions de francs suisses, contre 481 millions un an plus tôt, un montant qui comprenait le gain réalisé sur la vente des mâts. Ajusté de cet effet, le résultat s'inscrit en hausse de 17,1%.

La copie rendue par Sunrise dépasse à tous les niveaux les projections les plus optimistes des analystes du consensus AWP.

Forte de ce résultat, la direction a réaffirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice, à savoir un chiffre d'affaires compris entre 1,83 et 1,87 milliard de francs suisses et un Ebitda ajusté entre 595 et 605 millions.

Sous réserve de l'atteinte de ces objectifs, les actionnaires se verront verser un dividende compris entre 4,15 et 4,25 francs suisses par action, payable sur les réserves d'apport en capital en 2019.

