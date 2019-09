Sunrise promeut le rachat d'UPC auprès de ses clients

Zurich (awp) - Sunrise a entamé une campagne de charme auprès de ses clients pour les convaincre du bien-fondé de son projet de rachat d'UPC. L'opérateur de télécommunications, via un courriel et une courte vidéo, veut démontrer à ses abonnés et clients prépayés qu'ils bénéficieront également de cette transaction.

Sunrise souligne que la mise en commun des infrastructures et de l'expérience des deux entreprises pourrait permettre d'atteindre plus de résultats, notamment le "meilleur" réseau 5G. Sunrise promet aussi "plus de services à un meilleur prix".

Une telle pratique n'est pas inhabituelle pour des grands groupes, même si à la fin ce sont les actionnaires et l'autorité de la concurrence qui auront le dernier mot.

Sunrise veut racheter UPC pour 6,3 milliards de francs suisses. L'actionnaire de référence, l'allemand Freenet, possédant environ un quart des titres, s'oppose cependant à une telle opération. D'autres grands actionnaires ont également émis des réserves par rapport au rachat.

Les actionnaires devront se prononcer sur ce projet lors d'une assemblée générale extraordinaire en octobre. Par ailleurs la commission de la concurrence (Comco) doit aussi donner son feu vert

