Tidal X: Sunrise organise un concert en plein air le 8 septembre à Zurich avec Animal Trainer, De la Maso et Murciano en tête d’affiche.

TIDAL, plateforme internationale de streaming de musique et de divertissement, et Sunrise, premier challenger sur le marché suisse de la télécommunication, ont annoncé aujourd'hui leur partenariat dans l'organisation d'un concert en plein air le 8 septembre à la Reithalle de Zurich où se produiront, entre autres, Animal Trainer, De la Maso et Murciano.

Avec Animal Trainer en tête d'affiche et des prestations de Murciano et De la Maso, cette fête est la manière idéale de clore l'été 2018. Animal Trainer est l'un des DJ et producteurs zurichois les plus connus sur la scène internationale. Il sera accompagné par Murciano et De la Maso. Ces derniers sont résidents des célèbres événements Terrazza et bien connus pour leur excellente musique et leurs productions.

Les billets sont réservés aux membres de TIDAL et aux clients Sunrise Freedom Young, et uniquement disponibles par tirage au sort. Pour gagner des billets, les membres de TIDAL intéressés peuvent s'inscrire ici : http://tidal.com/tidalxsunrise; les clients Sunrise Freedom Young ici : https://eventdesk.ch/txs. Si vous n'êtes pas encore client de TIDAL, vous pouvez vous inscrire pour une version d'essai gratuite de 30 jours sur la page d'inscription.

L'annonce du concert survient dans la foulée du partenariat de TIDAL avec Sunrise dans le but de proposer le service de streaming aux fans suisses de musique. Les clients Sunrise Freedom Young peuvent s'abonner à TIDAL Premium pour CHF 12.95/mois ou à TIDAL HiFi pour CHF 25.90/mois, les six premiers mois étant gratuits pour les deux options.

Au cours de l'année écoulée, TIDAL a collaboré avec ses partenaires internationaux pour organiser des concerts avec quelques-uns des plus grands noms de la musique comme Nick Jonas, Kaskade ou encore Iggy Azalea, donnant aux fans du monde entier l'occasion de voir se produire leurs artistes préférés.