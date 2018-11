Tout, sauf téléphoner: Offensive Sunrise pour les moins de 30 ans

Olaf Swantee, CEO, résume l'offensive Sunrise: «Les jeunes ont leur style de vie digital, et nous entendons y contribuer mieux encore à l'avenir. Après la qualité du réseau, les offres convergentes et les clients professionnels, nous nous concentrons encore davantage sur le segment des jeunes. Des services supplémentaires dans les abonnements existants ainsi que les nouvelles offres destinées aux moins de 30 ans sont une première étape. La campagne lancée a été principalement conçue par des jeunes. Dans une prochaine étape, nous nous échangerons régulièrement au plus haut niveau avec les «Sunrise Young Voices». Sur la base de notre étude, le groupe de jeunes que nous avons sélectionné va nous aider à répondre mieux encore à leurs besoins et à leur offrir un service d'exception pour leur quotidien numérique».

La téléphonie et l'envoi de SMS sont parfaitement accessoires pour les jeunes. Plusieurs études (étude sotomo Smartphone auprès des jeunes, Media Use Index 2018, etc.) dressent un tableau identique:

Environ 99 % des jeunes âgés de 14 à 30 ans ont un smartphone et l'utilisent tous les jours.

L'importance de l'accès mobile à Internet progresse depuis plusieurs années.

WhatsApp, Internet, Instagram, Snapchat et YouTube comptent parmi les cinq applications les plus utilisées chaque jour ou plusieurs fois par semaine.

En ce qui concerne les contenus obtenus sur abonnement, les films, les séries ou le streaming de musique arrivent en tête.

L'utilité principale d'un smartphone pour les jeunes: garder un souvenir des meilleurs moments de la vie.

Or, il n'existait jusqu'à présent pour ainsi dire aucune offre susceptible de répondre à toutes les attentes des jeunes.

Sunrise Young: taillé sur mesure pour les jeunes

Sunrise adaptera donc ses abonnements Sunrise Freedom Young existants à partir du 19 novembre 2018 à de nouveaux services à prix constants. Ainsi, les abonnements pour les moins de 30 ans répondent encore mieux aux besoins des jeunes et ses services continuent à être sans concurrence:

Données illimitées pour WhatsApp, désormais également à l'étranger

Aux données illimitées pour WhatsApp en Suisse viennent s'ajouter, comme prestation incluse, des données illimitées pour utiliser WhatsApp à l'étranger (roaming région 1). Le volume de données généré par WhatsApp n'est pas comptabilisé dans l'abonnement ou dans le volume du roaming de données inclus dans une option. Un avantage qui s'applique aux fichiers texte, image et vidéo, ainsi qu'aux enregistrements audio. La téléphonie VoIP WhatsApp n'est pas incluse.

Nouveauté: données illimitées pour Snapchat en Suisse

Les abonnements Sunrise Freedom Young incluent à présent des données illimitées pour Snapchat en Suisse, et l'utilisation de Snapchat n'est pas déduite du volume de données inclus dans l'abonnement. Un avantage qui s'applique aux fichiers texte, image et vidéo, ainsi qu'aux enregistrements audio. VoIP Snapchat non inclus.

Mais ce sont aussi les services avérés et sans concurrence qui rendent les abonnements Sunrise Young incontournables auprès des jeunes:

pas de durée minimale (exception : offres promotionnelles spéciales), possibilité de changer d'abonnement à tout moment, p. ex. pour les vacances ou pour des stages à l'étranger

Streaming de musique Tidal gratuit pendant 6 mois

Mobilité: quatre jeunes sur cinq utilisent un abonnement pour les transports publics. Le rabais de 50 % sur le populaire abonnement demi-tarif est donc d'autant plus apprécié.

Nouveau dans le Young Portfolio sont les offres Freedom Young swiss data et Sunrise One Young light. Elles ont été conçues spécifiquement pour les jeunes:

Freedom Young swiss data est le premier abonnement mobile intégralement axé sur les habitudes d'utilisation des Digital Natives: utilisation de données illimitée avec la 4G+ (jusqu'à 700 Mbit/s) pour CHF 45.- par mois. Les jeunes peuvent ainsi utiliser en illimité tout ce qui est important pour eux.

Sunrise One Young light est le pack idéal pour les moins de 30 ans qui par ex. fondent leur propre foyer. Pour CHF 99.- par mois, cet abonnement mobile et Internet illimité permet de surfer, d'envoyer des messages, d'utiliser YouTube et des applis chez soi et en déplacement, autant que souhaité, toujours à la vitesse de connexion la plus rapide possible.

Et la garantie Forever Young de Sunrise permet aux jeunes de le rester même après 30 ans. Avec Forever Young, les clients peuvent tout simplement conserver leur abonnement après leur trentième anniversaire, bien entendu au même prix imbattable et avec tous les avantages Young, sauf le rabais de 50 % sur l'abonnement demi-tarif CFF.

Les jeunes s'impliquent dans la campagne Sunrise Freedom Young

Les jeunes ne sont jamais aussi authentiques que lorsqu'ils communiquent entre eux. C'est pourquoi des jeunes et des apprentis Sunrise ont apporté, en qualité d'experts, une contribution décisive à la nouvelle campagne Sunrise Young. «Dans cette campagne, il nous paraît important de présenter les jeunes tels qu'ils sont. Les jeunes adultes doivent s'y reconnaître», commentent Sarah Fuchs et Nicolas Müller, apprentis en troisième années, qui ont été en première ligne dans cette campagne, avec d'autres apprentis.

Des jeunes Suisses âgés de 16 à 25 ans ont été les actrices et acteurs principaux de cette campagne. Grâce à des selfies vidéo, à la présence sur les médias sociaux et à d'autres activités numériques, cette campagne correspond, tant dans sa forme que dans son contenu, aux habitudes de communication des jeunes. À partir du 19 novembre 2018, la campagne se déroule avant tout sur les canaux en ligne et les médias sociaux; elle sera aussi complétée par des mesures de publicité extérieure.

Sunrise Young Voices conseille Sunrise

L'étude relative au smartphone auprès des jeunes est un point de départ pour la priorité accrue que Sunrise entend accorder au segment des moins de 30 ans. À l'avenir, un groupe de jeunes - Sunrise Young Voices - donnera à Sunrise un aperçu approfondi de la façon de vivre connectée des moins de 30 ans et des questions qui les intéressent particulièrement. Sunrise Young Voices est composé de façon représentative (sexe, âge, région, etc.) et rencontrera régulièrement ses interlocuteurs chez Sunrise, au plus haut niveau. Ces échanges ne porteront pas que sur les offres et tarifs possibles. Pour les jeunes, Sunrise reste au plus près de l'action avec son service, et se concentre aussi sur des questions telles que la sécurité des données, la protection de la personnalité, etc. Sunrise est The Unlimited Company: une entreprise qui lève les obstacles pour les jeunes afin de leur proposer longtemps encore la meilleure offre pour leur style de vie digital.