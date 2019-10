Transaction UPC: Sunrise se réjouit de la position d'Inrate SA, qui recommande d'accepter l'augmentation de capital

«En soutenant notre projet à travers sa recommandation de droit de vote zRating, Inrate SA démontre que l'acquisition prévue d'UPC Suisse s'inscrit dans les meilleurs intérêts de l'entreprise et des actionnaires. La recommandation d'accepter l'augmentation de capital et de rejeter la révocation du Président du Conseil d'administration Peter Kurer ainsi que du membre du Conseil d'administration et Président du comité d'audit Jesper Ovesen ont pleinement conforté notre conviction que la majorité des actionnaires votera dans notre sens», déclare Olaf Swantee, CEO de Sunrise.

Inrate recommande aux actionnaires Sunrise d'accepter une augmentation de capital de 2,8 milliards de francs suisses lors de l'Assemblée Générale du 23 octobre 2019 et d'approuver ainsi l'acquisition d'UPC Suisse par Sunrise. Il est également recommandé de rejeter les demandes de révocation du Président du Conseil d'administration Peter Kurer ainsi que du membre du Conseil d'administration et Président du comité d'audit Jesper Ovesen.

Inrate SA est une agence suisse de notation en matière de développement durable indépendante, fournissant également des conseils en droit de vote et des évaluations sur la gouvernance des entreprises cotées en bourse («zRating»). Lors de l'étude zRating, Sunrise a su convaincre, pour la deuxième fois consécutive, grâce à la meilleure gouvernance d'entreprise et s'est assuré, cette année encore, la première place avec une avance considérable sur ses concurrents.

Lundi dernier, ETHOS, l'une des fondations de conseil les plus influentes en Suisse comptant notamment des investisseurs institutionnels et des caisses de retraite suisses parmi ses clients, recommandait d'accepter l'augmentation de capital et de rejeter la révocation de Peter Kurer et de Jesper Ovesen. C'est aujourd'hui au tour d'Inrate SA, deuxième fondation majeure en matière de conseil en droit de vote de Suisse, d'effectuer les mêmes recommandations