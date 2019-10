Transaction UPC: Sunrise se réjouit des recommandations d'ETHOS

«Nous sommes heureux que la fondation de placement ETHOS partage la conviction que notre proposition de fusion avec UPC Suisse est dans les meilleurs intérêts de l'entreprise et de nos actionnaires. La recommandation d'accepter l'augmentation de capital et de rejeter la révocation du Président du Conseil d'administration Peter Kurer ainsi que du membre du Conseil d'administration et Président du comité d'audit Jesper Ovesen nous ont pleinement confortés dans notre stratégie», déclare Olaf Swantee, CEO de Sunrise.

Dans le cadre de ses recommandations aux actionnaires, ETHOS s'est exprimée en faveur de l'augmentation de capital de 2,8 milliards de francs suisses et donc de l'acquisition d'UPC Suisse par Sunrise. ETHOS recommande également de rejeter les requêtes concernant la révocation du Président du Conseil d'administration Peter Kurer ainsi que du membre du Conseil d'administration et Président du comité d'audit Jesper Ovesen lors de l'Assemblée Générale du 23 octobre 2019.

ETHOS fait partie des fondations de conseil en droit de vote les plus influentes en Suisse. Des investisseurs institutionnels et des caisses de retraite suisses comptent parmi ses clients. ETHOS considère la transaction proposée comme particulièrement cohérente d'un point de vue stratégique. L'augmentation de capital avec droits préférentiels de souscription négociables est conforme à ses directives et le prix de vente est soutenu par une attestation d'équité accessible au public.