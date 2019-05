UPC vise le turnaround après la perte de clients

Zurich (awp) - La directrice du câblo-opérateur UPC Suisse, Severina Pascu, est confiante de la réussite du rapprochement avec l'opérateur télécom Sunrise. Après qu'UPC a perdu des clients pour la TV, Internet et la téléphonie, l'objectif est de réaliser le turnaround, a-t-elle relevé dans une interview au SonntagsBlick. "Nous investissons beaucoup en 2019. Nous voulons à nouveau croître dès 2020 et nous voyons déjà les premiers succès", a ajouté la directrice.

UPC a aussi perdu des clients cette année, mais on voit une amélioration. Les pertes de clients ont été réduites de moitié par rapport à l'année précédente. Au niveau des ventes, mars a été le meilleur mois de ces deux dernières années, a relevé la directrice.

En février dernier, on a appris que Sunrise souhaite acheter UPC pour 6,3 milliards de francs suisses. Les actionnaires de Sunrise et les autorités de concurrence doivent encore se prononcer sur ce projet. UPC vaut "définitivement" ce prix, selon Mme Pascu. L'opérateur achète le réseau fibre optique le plus fort de Suisse. L'entreprise couvre 80% du territoire suisse et compte 1,1 million de clients pour sa plateforme TV "la plus moderne". Le segment clientèle d'affaires progresse et le réseau internet sera bientôt en mesure de fournir 10 gigabits par seconde.

Le plus important, selon Mme Pascu, c'est que Sunrise UPC s'améliore encore et que la transaction passe bien la rampe.

mk/rp