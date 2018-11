Unlimited Mobile Workplace : Sunrise place le travail mobile au cœur de sa stratégie B2B

«La numérisation de l'infrastructure de communication et de collaboration offre aux entreprises des possibilités illimitées. Les structures fixes et coûteuses sont remplacées par des postes de travail mobiles, des équipes de projet temporaires et des services externalisés. Résultat pour l'entreprise: des coûts en baisse, une plus grande capacité d'innovation et des collaborateurs plus motivés et plus productifs. Pour proposer à ses clients commerciaux un poste de travail attrayant, novateur et flexible, Sunrise axe systématiquement ses produits et services sur cet objectif», relève Robert Wigger, Chief Business Officer, au sujet de la nouvelle stratégie B2B de Sunrise.

Work Smart Servicespour une collaboration en équipe sans limite

Le comportement de communication des générations futures a un impact sur l'infrastructure des entreprises et implique un aménagement approprié de celle-ci. Dans la «War for Talents», il est devenu nécessaire de fournir aux employés un lieu de travail moderne, mobile et répondant aux hautes exigences de sécurité. Que ce soit via le partage de fichiers, par chat, e-mail, téléphone, messagerie instantanée ou vidéoconférence, les collaborateurs peuvent échanger des informations au-delà de l'entreprise, où qu'ils se trouvent et avec différents appareils. Des applis basées sur le cloud et des interfaces utilisateurs unifiées permettent de se concentrer sur l'essentiel.

Avec ses experts, Sunrise intègre la téléphonie fixe à des applis dans le cloud, dotées de fonctions de chat, d'e-mail, de vidéo et de partage de fichiers et de desktop. Il est possible d'utiliser et d'administrer tous les services en passant par le portail Sunrise Business. Les entreprises bénéficient à tout moment d'une vue d'ensemble et ne paient que ce qu'ils utilisent.

Anytime - Anywhere - Any Device: toujours connecté

Avec les Sunrise Connectivity Services, Sunrise garantit à sa clientèle commerciale la possibilité de communiquer en tout temps et sans limite. Les services de connectivité permettent de relier des sites au niveau national comme international. Connexions Internet sécurisées, connectivité mobile et réseaux internes grâce à la technologie mobile, wi-fi ou Ethernet: tout cela est administré via le Cloud.

En plus de leur abonnement Business Mobile, les nouveaux clients commerciaux Sunrise, basés sur une deuxième carte SIM (carte SIM / eSIM), bénéficient désormais gratuitement d'Internet mobile pour leur ordinateur portable / tablette.

Avec son réseau d'exception, Sunrise minimise les connexions câblées et garantit la pleine puissance et une utilisation des plus simples. Grâce au raccordement du réseau d'entreprise au réseau mobile de Sunrise, les collaborateurs restent en tout temps connectés au réseau sur tous les appareils de travail, quels que soient le lieu et l'heure.

Tous les services sont configurés en fonction des besoins de chacun. La surveillance du réseau s'effectue simplement et de manière transparente via un outil unique: le portail Sunrise Business. Celui-ci indique l'état actuel du réseau, de manière transparente, à tout moment et pour tous les sites. Divers services peuvent être sélectionnés à tout moment de façon flexible et de nouveaux sites peuvent être ajoutés.

Mobilité et connectivité

Avec ses partenaires tels que Cisco, Microsoft, Alcatel, Lucent Enterprise, ngena, Huawei, Apple et Samsung, Sunrise propose à sa clientèle des applis basées et des services technologiques Internet, VPN et WLAN les plus modernes basés sur le Cloud. Grâce au meilleur réseau de Suisse, Sunrise propose avec le Unlimited Mobile Workplace la combinaison optimale de mobilité et de connectivité et permet à ses clients commerciaux de travailler de manière mobile, simple et sûre. Grâce à ce changement, les entreprises peuvent réduire leurs coûts jusqu'à 65%.