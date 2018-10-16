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Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Tokyo  >  Suntory Beverage & Food Ltd    2587   JP3336560002

SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD (2587)
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Suntory Beverage & Food : Seb-Le dirigeant de Suntory Stanislas de Gramont nommé DG délégué

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16/10/2018 | 18:14

16 octobre (Reuters) - SEB A ANNONCE MARDI:

* LA NOMINATION DE STANISLAS DE GRAMONT AU POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ EN REMPLACEMENT DE BERTRAND NEUSCHWANDER

* STANISLAS DE GRAMONT PRENDRA SES FONCTIONS LE 3 DÉCEMBRE 2018

* IL PRENDRA EN CHARGE LES FONCTIONS COMMERCIALES ET MARKETING DU GROUPE AU NIVEAU MONDIAL

* IL ÉTAIT DEPUIS 4 ANS LE DIRIGEANT DE SUNTORY BEVERAGE & FOOD EUROPE

* BERTRAND NEUSCHWANDER QUITTERA LE GROUPE DANS LES PROCHAINES SEMAINES POUR SE CONSACRER À DE NOUVEAUX PROJETS Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
GROUPE SEB 1.21%142.1 Cours en temps réel.-9.10%
SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD -3.81%4290 Cours en clôture.-14.54%
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Données financières (JPY)
CA 2018 1 297 Mrd
EBIT 2018 -
Résultat net 2018 77 337 M
Dette 2018 161 Mrd
Rendement 2018 1,82%
PER 2018 17,13
PER 2019 17,21
VE / CA 2018 1,15x
VE / CA 2019 1,08x
Capitalisation 1 326 Mrd
Graphique SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD
Durée : Période :
Suntory Beverage & Food Ltd : Graphique analyse technique Suntory Beverage & Food Ltd | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique SUNTORY BEVERAGE & FOOD LT
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 11
Objectif de cours Moyen 4 826  JPY
Ecart / Objectif Moyen 12%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Saburo Kogo President, CEO & Representative Director
Hideo Tsujimura Chief Operating Officer, Director & Executive VP
Haruhisa Inada General Manager-Finance & IR Contact
Yuji Sawa Managing Executive Officer, Head-R&D
Nobuhiro Torii Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD-14.54%11 820
COCA-COLA COMPANY (THE)-2.62%190 021
KEURIG DR PEPPER INC49.17%31 996
COCA-COLA HBC-3.39%11 335
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-14.30%10 867
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.-18.16%8 911
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