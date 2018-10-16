Suntory Beverage & Food : Seb-Le dirigeant de Suntory Stanislas de Gramont nommé DG délégué

16 octobre (Reuters) - SEB A ANNONCE MARDI:
* LA NOMINATION DE STANISLAS DE GRAMONT AU POSTE DE
DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ EN REMPLACEMENT DE BERTRAND
NEUSCHWANDER
* STANISLAS DE GRAMONT PRENDRA SES FONCTIONS LE 3 DÉCEMBRE
2018
* IL PRENDRA EN CHARGE LES FONCTIONS COMMERCIALES ET
MARKETING DU GROUPE AU NIVEAU MONDIAL
* IL ÉTAIT DEPUIS 4 ANS LE DIRIGEANT DE SUNTORY BEVERAGE &
FOOD EUROPE
* BERTRAND NEUSCHWANDER QUITTERA LE GROUPE DANS LES
PROCHAINES SEMAINES POUR SE CONSACRER À DE NOUVEAUX PROJETS
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(Rédaction de Paris)