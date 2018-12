Superdry PLC : Superdry souffre d'un hiver trop chaud

L'entreprise, qui s'est efforcée de réduire sa dépendance à l'égard des vêtements chauds, a déclaré qu'elle avait traversé une " période difficile " et qu'elle s'attendait à une nouvelle baisse des bénéfices en décembre si les conditions commerciales ne s'amélioraient pas.

Superdry prévoit que son bénéfice avant impôts pour l'année pourrait être de moitié par rapport à 2017.

Les bénéfices de la société pour l'ensemble de l'année sont fortement influencés par les résultats du second semestre, en raison de la popularité de ses vestes et pulls chauds. Ces produits représentent 55 à 60 % des ventes de l'automne et de l'hiver.

Les actions Superdry ont chuté toute l'année, mais la baisse s'est accélérée en octobre après la révision à la baisse par les marchés des bénéfices attendus pour l'exercice en cours.

La société rejoint ainsi une liste croissante de détaillants européens, y compris la société de vêtements Moss Bros Group et le vendeur de mode en ligne Zalando, qui ont financièrement souffert en raison du temps particulièrement chaud.