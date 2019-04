Superdry PLC : le comeback de Dunkerton effraie la City

Julian Dunkerton a réussi son pari. Le cofondateur de la marque Superdry, qui avait quitté le navire il y a un an, réalisé un retour fracassant en obtenant une courte mais précieuse victoire en assemblée générale. Porté par à peine plus de 50% des suffrages, il a été nommé CEO par intérim, tandis que Peter Williams (ex-président de Boohoo ) devient président du conseil. Un conseil qui sonne creux puisque huit de ses membres ont démissionné, comme ils l'avaient promis en cas de retour aux affaires de Dunkerton.Le président Peter Bamford, le CEO Euan Sutherland, le CFO Ed Barker et le président du comité des rémunérations Penny Hughes ont démissionné avec effet immédiat. Quatre autres administrateurs partiront après leur délai légal de trois mois. UBS et Investec, brokers de Superdry, ont aussi démissionné. Ces derniers mois, Dunkerton, qui détient encore 18% du capital, avait sévèrement critiqué les dirigeants pour leur stratégie. L'action a perdu 68% de sa valeur en un an.Le retour du cofondateur reçoit un accueil plus que tiède. La désorganisation induite par la vague de démission inquiète.