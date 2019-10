SUPERSONIC IMAGINE : innove en échographie

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

SuperSonic Imagine met sur le marché la nouvelle version de sa plateforme échographique Aixplorer MACH 30 qui introduit 3 nouveaux marqueurs ultrasonores : Att PLUS, SSp PLUS et Vi PLUS. Cette nouvelle approche diagnostique en échographie est rendue possible grâce à la nouvelle génération d'imagerie UltraFast." Les maladies chroniques du foie sont en constante augmentation et constituent un enjeu majeur de santé publique. A l'échelle mondiale, les estimations actuelles font état de 844 millions de personnes touchées par une maladie de foie. Pour détecter de manière précoce ces pathologies, nous avons développé dès 2017 des outils d'aide à la prise en charge clinique des patients atteints de maladies hépatique", a rappelé Michèle Lesieur, directrice générale de SuperSonic Imagine."Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape dans l'évaluation non invasive de la sévérité des hépatopathies chroniques avec nos nouveaux outils pour aider à une meilleure prise en charge des patients tout au long de leur parcours de soins en associant les images à des valeurs quantitatives, " poursuit la directrice générale.