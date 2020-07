SuperSonic Imagine : Hologic dévoile son dernier échographe, SuperSonic™ MACH 40

Cette dernière innovation élargit le portefeuille de technologies ultrasonores avec une offre premium conçue pour améliorer l'efficacité et la précision

SuperSonic Imagine (Paris:SSI) :

Hologic, Inc. (Nasdaq : HOLX) a annoncé aujourd'hui le lancement aux États-Unis de l’échographe SuperSonic™ MACH 40, élargissant sa gamme de technologies ultrasonores avec son premier système premium. Ce nouvel échographe offre une excellente qualité d'image, des modes d'imagerie innovants et a été conçu pour améliorer l'efficacité et la précision.

« En tant que leader de l'imagerie mammaire, nous nous engageons à fournir des solutions innovantes qui optimisent la gestion des patients dans l'ensemble du continuum de soins pour la santé mammaire - du dépistage au traitement », a déclaré Pete Valenti, président de la division BSH d’Hologic. « Avec l'ajout de SuperSonic MACH 40, nous avons réussi à créer un portefeuille complet de solutions innovantes d'imagerie échographique du sein conçues pour mieux répondre aux besoins des radiologues. Le SuperSonic MACH 40 incarne notre engagement à fournir des solutions d'avenir et a été développé pour aider les professionnels de la santé à réduire les biopsies inutiles en éliminant les examens d’imagerie itératifs, en diminuant le temps de corrélation des lésions et en améliorant la précision globale du diagnostic. »

Le système SuperSonic MACH 40 s'appuie sur la technologie d'imagerie UltraFast™ - inspirée des innovations graphiques de l'industrie du jeu vidéo – afin de fournir une cadence d'images supérieure et pouvant atteindre 20 000 images par seconde. Cette technologie permet d’accéder à des modes d'imagerie innovants, sans les compromis pouvant être présents dans les systèmes conventionnels. Cette puissante architecture logicielle de rupture rend possible les futures innovations axées sur l'intelligence artificielle.

Ce nouveau système offre une qualité d’image exceptionnelle, qui aide à améliorer la fiabilité du diagnostic grâce à des images plus pures avec réduction du bruit, des images nettes avec une définition améliorée des structures pour une meilleure perceptibilité des lésions dans le tissu, y compris dans des seins denses. Il est équipé de la troisième génération de la technologie d'élastographie par ondes de cisaillement, ShearWave™ PLUS. Cette innovation fournit des informations diagnostiques supplémentaires qui peuvent aider à la prise en charge des patientes : par exemple au cours d’un bilan diagnostique des lésions mammaires, d’un ciblage de lésions lors d'une biopsie échoguidée ou pour une mesure de la taille des lésions. Trois types d’information sont réunis dans un autre mode d’imagerie innovant, TriVu™. La morphologie, la dureté et le flux sanguin peuvent tous être analysés simultanément sur la même image.

« Hologic continue d'élargir son offre de produits en pensant au patient et au clinicien, cela est d’ailleurs évident avec la récente acquisition de SuperSonic Imagine et à travers de nouvelles innovations », a déclaré le Dr. Stacy Smith-Foley, directrice du Breast Center de CARTI à Little Rock, États-Unis. « Le résultat est un ensemble d'outils en perpétuel élargissement qui se complètent parfaitement et nous aide, mes collègues et moi, à prendre soin de nos patientes au quotidien tout au long du parcours de santé mammaire. »

Les médecins pratiquant des biopsies échoguidées pourront également bénéficier, avec le SuperSonic MACH 40, d'un contrôle amélioré avec le mode d’imagerie Needle PLUS, qui permet de visualiser à la fois l'aiguille de biopsie et la morphologie en temps réel. Ce mode offre également la possibilité de prédire la trajectoire de l'aiguille.

L’échographe SuperSonic MACH 40 optimise l’expérience utilisateur grâce à sa conception intuitive et à un confort amélioré. Le pavé tactile SonicPad™ permet aux utilisateurs de se concentrer sur l’image sans être distraits par des mouvements superflus améliorant ainsi le flux de travail et la gestion des patients.

Le système SuperSonic MACH 40 fait partie d’un portefeuille croissant de solutions d’échographie résultant de la récente acquisition par Hologic de SuperSonic Imagine, un pionnier dans le domaine de l’imagerie par ultrasons. Pour plus d'informations sur l'échographe SuperSonic MACH 40, visitez hologic.com/ultrasound/MACH-40.

A propos d’Hologic, Inc. :

Hologic, Inc. est une société de technologie médicale innovante principalement axée sur l'amélioration de la santé et du bien-être des femmes grâce à la détection et au traitement préventif. Pour plus d'informations sur Hologic, visitez www.hologic.com.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse peut contenir des informations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes, y compris des déclarations sur l'utilisation des produits Hologic. Rien ne garantit que ces produits puissent procurer les avantages décrits dans le présent document ou que ces avantages seront reproduits d'une manière particulière par rapport à un patient individuel, car l'effet réel de l'utilisation des produits ne peut être déterminé qu'au cas par cas. De plus, rien ne garantit que ces produits connaissent un succès commercial ou atteindront le niveau de ventes prévu. Hologic décline expressément toute obligation ou engagement de publier publiquement toute mise à jour ou révision de ces déclarations présentées dans le présent document afin de refléter tout changement dans les attentes ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces données ou déclarations sont basées.

Ces informations ne sont pas conçues comme une sollicitation ou une promotion de produit lorsque de telles activités sont interdites. Pour des informations spécifiques sur les produits disponibles à la vente dans un pays particulier, veuillez contacter un représentant commercial Hologic local ou écrire à womenshealth@hologic.com

