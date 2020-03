SuperSonic Imagine : annonce ses résultats 2019

Regulatory News:

SuperSonic Imagine (Paris:SSI) (Euronext : SSI, FR0010526814, éligible PEA-PME, la « Société »), société spécialisée dans l’imagerie médicale par ultrasons (échographie), annonce aujourd'hui ses résultats annuels pour l’exercice clos au 31 décembre 2019 et arrêtés lors du Conseil d’administration du 17 mars 20201.

Antoine Bara, Directeur général commente : « Après une année 2018 de transition et l’introduction de la plateforme de rupture Aixplorer MACH, 2019 marque également un virage structurant pour SuperSonic Imagine avec l’entrée au capital du groupe américain Hologic, actionnaire majoritaire à environ 79,94% sur la base du capital émis au 31 décembre 2019. La dynamique commerciale enregistrée en 2019 grâce à l’adoption massive de la plateforme Aixplorer MACH - à l’exception de la Chine où le produit est en cours d’homologation - combinée à une bonne maîtrise des charges opérationnelles permettent d’afficher un EBITDA en amélioration sensible. Sous réserve des effets de l’épidémie de coronavirus (Covid-19) qui sont difficilement quantifiables à cette date, le potentiel de croissance du marché chinois demeure intact et le support d’Hologic quant au développement de la Société sur le marché américain devraient permettre à SuperSonic Imagine d’afficher de nouveau une croissance solide en 2020. »

Comptes consolidés audités (1) en milliers d'euros 2019 2018 Variation Chiffre d’affaires 26 411 24 290 +9% Autres revenus 343 338 +1% Revenus totaux 26 754 24 628 +9% Coûts des ventes -14 303 -13 530 +6% Marge brute 12 451 11 098 +12% Marge brute sur chiffre d'affaires1 12 108 10 760 +13% Taux de marge brute sur chiffre d’affaires (%)2 45,8% 44,3% +1,5 pt Charges opérationnelles -20 877 -20 713 +1% EBITDA -4 887 -6 470 -24% Résultat Opérationnel Courant -8 426 -9 615 -12% Résultat Opérationnel -17 752 -11 290 +57% Résultat financier -4 740 -1 944 +144% Résultat net -22 508 -13 294 +69% Total des capitaux propres -8 836 12 562 -170% Total dettes financières 43 007 24 875 73%

(1) Les procédures d’audit ont été effectuées par les Commissaires aux comptes et le rapport d’audit relatif à la certification est en cours d’émission.

2019 : forte croissance de l’activité sur les trois marchés clés du Groupe

SuperSonic Imagine affiche 26 754 K€ de revenus sur l’exercice 2019, en progression de +9% par rapport à l’exercice 2018.

Les ventes de Produits augmentent de +9% pour s’établir à 22 540 K€. En effet, 15 mois après le début de la commercialisation de la plateforme Aixplorer MACH, le bilan est extrêmement positif puisque la bascule des ventes vers ce nouveau produit s’est réalisée rapidement dans tous les pays où il est certifié.

En parallèle, les ventes de Services poursuivent leur progression régulière pour atteindre 3 871 K€, soit +6% par rapport à l’exercice précédent, représentant 15% du chiffre d’affaires total comme en 2018 et contre 12% en 2017. Cette croissance est la conséquence d’une progression régulière de la base installée des systèmes Aixplorer.

Sur les trois marchés principaux de SuperSonic Imagine, la Chine a confirmé son statut de premier marché de la Société avec une forte progression annuelle de ses revenus (+28%) à 12 796 K€, les Etats-Unis affichent également une croissance annuelle soutenue (+19%) à 3 795 K€ marquée par un excellent second semestre, tandis que la France réalise une forte croissance avec des ventes en hausse de +17% à 3 530 K€.

La région EMEA est toutefois en repli de 5%, cette baisse est due à une diminution des ventes dans la région du Moyen Orient. Sur les deux autres régions, la zone Asie progresse de +19% quand la zone Amériques affiche une augmentation de +9%.

Au 31 Décembre 2019, SuperSonic imagine a installé près de 2 700 systèmes dans le monde, affichant ainsi une progression de +16% des systèmes installés.

Progression de la marge brute sur chiffre d’affaires de +1,5 pt

Le taux de marge brute sur chiffre d’affaires s’améliore à 45,8% en 2019, contre 44,3% en 2018. Cette amélioration résulte d’une commercialisation plus importante de la plateforme Aixplorer MACH, produit qui a été conçu avec un prix de revient optimisé. En revanche, le taux de marge brute sur le chiffre d’affaires Services est en repli, cela s’explique essentiellement par l’augmentation des provisions sur stock des pièces détachées.

Amélioration du résultat opérationnel courant et de l’EBITDA

Au 31 décembre 2019, le résultat opérationnel courant progresse de +1,2 M€ à (8,4 M€) vs. (9,6 M€) en 2018. Le poids de la perte sur les revenus est en progrès pour s’établir à -31,5% contre -39,0% en 2018.

Grâce à une bonne maitrise des coûts, les charges opérationnelles sont stables progressant de +1% à 20,9 M€ en 2019 (vs. 20,7 M€ en 2018).

Les charges engagées de recherche et développement (y compris les dépenses immobilisées) sont stables à 8,4 M€ en 2019 et 2018. Le groupe SuperSonic Imagine maintient ses investissements en R&D en y consacrant une part importante de son chiffre d’affaires, soit 31,5% des revenus.

En 2019, les dépenses Marketing et frais commerciaux ont augmenté de +5,4% à 12,3 M€.

Les frais généraux et administratifs sont en forte baisse à 4,0 M€ (-8%) tandis que les frais des opérations progressent de +9% pour atteindre 1,6 M€.

Au total, l’EBITDA3 s’améliore de 24% soit une progression de +1,58 M€ pour une perte s’élevant à -4,9 M€ en 2019 contre une perte de -6,5 M€ en 2018.

Des charges exceptionnelles qui impactent le résultat opérationnel et le résultat net

Le résultat opérationnel est impacté par plusieurs charges exceptionnelles qui s’élèvent à 9,3 M€ :

- 5,3 M€ liés aux dépenses d’avocats et transaction financière dans le cadre du litige avec Verasonics,

- 2,8 M€ liés aux charges engagées dans le cadre du projet de rachat par le groupe Hologic,

- 1,2 M€ lié aux dépenses engagées avant le rachat dans un projet de changement d’ERP interrompu en lien avec le changement d’actionnaire majoritaire.

Après prise en compte des éléments opérationnels non courants et du résultat financier qui s’élève à -4,7 M€ SuperSonic Imagine affiche sur l’année 2019 une perte nette de -22,5 M€ (vs. -13,3 M€ sur l’année 2018).

6,51 M€ de trésorerie disponible au 31 décembre 2019

La trésorerie disponible au 31 décembre 2019 s’élève à 6,5 M€ (vs. 8,6 M€ au

31 décembre 2018), soit une consommation nette de trésorerie de 2,1 M€, se décomposant de la manière suivante :

-13,2 M€ de consommation de trésorerie liée aux activités opérationnelles sur l’année 2019

(vs. -10,0 M€ sur l’année 2018). Cette variation de consommation de trésorerie s’élève à 3,2 M€ et provient essentiellement de la baisse du résultat net ;

(vs. -10,0 M€ sur l’année 2018). Cette variation de consommation de trésorerie s’élève à 3,2 M€ et provient essentiellement de la baisse du résultat net ; -1,3 M€ de consommation de trésorerie liée aux activités d’investissements sur l’année 2019 ;(vs. -4,6 M€ en 2018) ; la diminution de la consommation de trésorerie s’élève à 3,3 M€ et découle essentiellement du produit de la cession de la filiale nord-américaine ;

+12,6 M€ de trésorerie liée aux opérations de financement sur l’année 2019 (vs. 4,2 M€ en 2018) liés à la souscription d’un prêt auprès de l’actionnaire majoritaire Hologic Hub Ltd pour 34,1 M€ ayant permis un remboursement anticipé total de l’emprunt obligataire Kreos ;

-0,1 M€ d’impact au titre de la variation des taux de change (vs. pas d’impact en 2018).

Evènements post-clôture

La Société et Hologic Hub Ltd. ont conclu le 17 mars 2020 un nouvel avenant au contrat de prêt de type « revolving » du 14 août 2019 portant le montant maximum cumulé pouvant être mis à disposition de la Société de 50 à 65 M€.

Perspectives 2020

Fort du succès commercial rencontré par la plateforme Aixplorer MACH et son adoption massive par les clients (82% des ventes Produits en 2019 hors Chine), SuperSonic Imagine confirme son statut d’acteur innovant qui apporte des bénéfices cliniques uniques tant aux patients qu’aux cliniciens.

L’entrée au capital d’Hologic Hub Ltd. va permettre à la Société de renforcer sa position et sa visibilité aux Etats-Unis, marché sur lequel SuperSonic Imagine prévoit d’enregistrer une forte croissance en 2020, sous réserve des effets de l’épidémie de Coronavirus (Covid-19).

A ce jour, il est difficile de prédire et de quantifier l’impact de cette épidémie sur les résultats 2020 de la Société.

Les stocks de sécurité en place dans la supply chain permettent d’absorber des perturbations de quelques semaines mais la Société ne peut exclure des ruptures d’approvisionnement si les mesures de restriction de circulation des personnes et des biens se maintenaient ou étaient étendues dans le monde au-delà de quelques semaines. Une analyse systématique des risques d’approvisionnement liés aux fournisseurs est en cours. Dans l’hypothèse où une rupture significative d’approvisionnement se matérialiserait, la Société pourrait être en mesure d’actionner les clauses contractuelles de force majeure pour limiter les litiges en cas de retard de livraison avec ses clients. En fonction des éventuels retards d’approvisionnement constatés, et une fois la situation stabilisée, la Société et ses partenaires auraient la capacité à mettre en œuvre un plan de rattrapage de la production, le cas échéant, afin de rattraper le retard pris dans les livraisons des commandes. Ce rattrapage pourrait toutefois induire des coûts opérationnels non prévus (heures supplémentaires, transport express).

Dans ce même contexte d’épidémie de Coronavirus à partir de la Chine depuis le début de l’année 2020, la filiale chinoise de SuperSonic Imagine a déjà constaté un léger recul de son activité depuis le début de l’épidémie. Il est possible que la Société voit la croissance de ses ventes sur ce marché temporairement ralentie du fait des mesures de restrictions de circulation et de confinement mises en place par le gouvernement chinois. En ce qui concerne la capacité à livrer la Chine, à ce jour les flux logistiques vers la Chine restent actifs, bien que les temps de transit puissent être augmentés de quelques jours. A court terme, la Société est peu exposée du point de vue de la facturation des commandes, celle-ci se faisant lors de l’expédition (Ex Works).

Au-delà de la Chine, cette épidémie impactant de plus en plus de pays dans le monde, les sociétés du groupe SuperSonic Imagine pourraient voir leur chiffre d’affaires, leur rentabilité et leur situation de trésorerie affectée, même si à ce jour, les effets restent limités sur le groupe pris en sa globalité.

La situation de trésorerie du groupe SuperSonic Imagine (renforcée grâce au prêt « revolving » conclu entre Hologic Hub Ltd et la Société d’un montant cumulé maximum de 65 M€) devrait permettre au groupe d’être en mesure de faire face aux incertitudes liées à l’épidémie en cours.

Le management de la Société surveille étroitement l’évolution de l’épidémie dans chacune des zones géographiques concernées et applique toutes les mesures requises pour protéger ses collaborateurs, clients et partenaires (participant ainsi à l’effort mondial visant à limiter la propagation du virus).

Dans un contexte économique incertain, la Société met en œuvre toutes les actions nécessaires pour protéger le groupe SuperSonic Imagine face à ce nouvel environnement.

Cependant, le groupe SuperSonic Imagine n’est pas en mesure d’assurer qu’il ne sera pas plus sérieusement impacté, notamment au regard des mesures étendues de confinement déjà décidées ou à intervenir en France et dans les autres pays où le groupe est présent.

À propos de SuperSonic Imagine

SuperSonic Imagine est une société de technologie médicale (Medtech) spécialisée dans l’imagerie échographique. La société conçoit, fabrique et commercialise une plateforme échographique dont la technologie exclusive ultrarapide (UltraFast™) a donné naissance à de nouveaux modes d’imagerie, aujourd’hui devenus des standards dans le parcours de soins non-invasifs pour la caractérisation des maladies du sein, du foie ou de la prostate. Le premier mode innovant UltraFast™ est l’élastographie ShearWave® (SWE™), qui permet aux médecins de visualiser et d’analyser instantanément la dureté des tissus, information capitale pour le diagnostic de nombreuses pathologies. À ce jour, plus de 600 publications valident les bénéfices de ses technologies. Le dernier né de la gamme Aixplorer®, Aixplorer MACH® 30 introduit une nouvelle génération d’imagerie UltraFast™ permettant l’optimisation de l’ensemble des modes d’imagerie innovants : ShearWave PLUS, Doppler UltraFast, Angio PL.U.S, TriVu. Avec près de 2 700 échographes installés dans le monde, SuperSonic Imagine est présente dans plus de 80 pays et ses principaux marchés sont la Chine, les États-Unis et la France. La société a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 26,4 M€. SuperSonic Imagine est une société cotée sur Euronext (symbole : SSI).

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.supersonicimagine.fr.

1 Marge brute sur chiffre d’affaires = chiffre d’affaires – coûts des ventes

2 Taux de marge brute sur chiffre d’affaires = marge brute sur chiffre d’affaires / chiffre d’affaires.

3L’EBITDA 2019 correspond au résultat opérationnel courant, soit -8,4 millions d’euros, retraité des taxes de -888 milliers d’euros et des amortissements et provisions de -2,6 millions d’euros. L’EBITDA 2019 totalise ainsi -4,9 millions d’euros.

L’EBITDA 2018 correspond au résultat opérationnel courant, soit -9,6 millions d’euros, retraité des taxes de -581 milliers d’euros et des amortissements et provisions de -2,6 millions d’euros. L’EBITDA 2018 totalise ainsi -6,5 millions d’euros.

