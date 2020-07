SuperSonic Imagine : annonce ses résultats semestriels 2020

Regulatory News:

SuperSonic Imagine (Paris:SSI) (Euronext : SSI, FR0010526814, éligible PEA-PME), société spécialisée dans l’imagerie médicale par ultrasons (échographie), annonce aujourd'hui ses résultats financiers du premier semestre 2020, clos le 30 juin 2020.

Antoine Bara, Directeur général de SuperSonic Imagine, commente : « Le premier semestre 2020 a été marqué par la crise sanitaire liée au COVID-19 entrainant un recul de notre activité commerciale et ce sur nos trois marchés principaux, en Chine, en France et aux Etats-Unis. Dans ce contexte inédit, la Société met en œuvre toutes les actions à sa disposition pour se protéger face à ce nouvel environnement. En outre, la situation de trésorerie de SuperSonic Imagine devrait lui permettre d’être en mesure de faire face aux incertitudes liées à l’épidémie en cours. Une fois la situation sanitaire et économique normalisée, je suis convaincu que la Société renouera avec une dynamique de croissance en accord avec la valeur ajoutée de notre offre de Produits et Services. »

Comptes audités en milliers d'euros S1 2020 S1 2019 Variation (%) Chiffre d’affaires 8 038 11 792 -32% Autres revenus 680 82 x 7,3 Revenus totaux 8 718 11 874 -27% Coûts des ventes -4 837 -6 206 -22% Marge brute 3 881 5 668 -32% Marge brute sur chiffre d'affaires1 3 201 5 586 -43% Taux de marge brute sur chiffre d’affaires (%)2 39,8% 47,4% -7,6 pts Charges opérationnelles -9 564 -10 857 -12% Résultat Opérationnel Courant -5 682 -5 188 +10% EBITDA3 -4 020 -3 243 +24% Résultat Opérationnel -6 322 -12 740 -50% Résultat financier -1 674 -1 145 +46% Résultat net -7 996 -13 891 -42%

Les comptes ont fait l’objet d’un examen limité.

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2020

Sur les six premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires de SuperSonic Imagine s’élève à 8 038 K€, soit un repli de -32% par rapport au premier semestre 2019. Les ventes de Produits atteignent 6 724 K€, soit une baisse de -32% tandis que les ventes de Services diminuent de -30% à 1 314 K€.

La Chine, les Etats-Unis et la France affichent un chiffre d’affaires semestriel en décroissance, respectivement à hauteur de -48%, -25% et -28%.

Au global, les ventes en Amériques diminuent de -27% tout comme les zones EMEA et Asie, respectivement de -31% et -33%.

Les autres revenus de 680 K€ intègrent principalement les management fees facturés à Hologic Inc. pour 654 K€ ainsi que 26 K€ de revenus au titre d’un contrat de partenariat industriel signé en 2018.

Taux de marge brute sur chiffre d’affaires à 39,8%

Au cours du premier semestre 2020, le taux de marge brute sur chiffre d’affaires est en baisse à 39,8%, contre 47,4% au premier semestre 2019. Le taux de marge brute sur le chiffre d’affaires des ventes d’équipements est en forte baisse (-9,2 pts) qui s’explique :

pour -3,0 pts par la reprise d’une provision comptabilisée seulement en 2019 ;

pour -6,7 pts par le mix géographique défavorable avec notamment la diminution du poids de la Chine, et par la baisse significative de la marge sur les Etats-Unis du fait de la cession de la filiale américaine SuperSonic Imagine Inc. à Hologic Inc en décembre 2019 (la vente de systèmes réalisée en 2020 à Hologic Inc. génère moins de marge que la vente de systèmes réalisée en 2019 aux clients finaux américains) ;

pour 0,5 pt d’amélioration du fait d’une forte provision sur inventaire passée en 2019.

En revanche, le taux de marge brute sur le chiffre d’affaires Services s’améliore de 1,7 pt. Cette amélioration s’explique principalement par la cession de la filiale américaine SuperSonic Imagine Inc. à Hologic Inc en décembre 2019 présentant une faible marge Services en 2019.

Maîtrise des charges opérationnelles et repli de l’EBITDA

Au cours du premier semestre 2020, les charges opérationnelles ont diminué de -1,3 million d’euros du fait principalement de la baisse des frais de recherche et développement pour 0,7 million d’euros et des frais commerciaux et de marketing pour 0,8 million d’euros.

La Société a bénéficié de subventions et de crédits d’impôt qui ont augmenté de 0,7 million d’euros par comparaison avec le premier semestre 2019, réduisant les charges de recherche et développement. Cette hausse explique la variation des charges de R&D, équivalentes aux dépenses nettes après immobilisations.

Les frais commerciaux et marketing baissent de 13,8% par comparaison avec le premier semestre 2019. Cette diminution est principalement liée aux frais de voyage et d’animation du fait de la crise liée à l’épidémie du COVID-19 et de la baisse des frais de personnel sur les Etats-Unis liée à la cession de la filiale SuperSonic Imagine Inc. fin décembre 2019.

Les frais généraux sont en augmentation de 8,4% et s’élèvent à 2,3 millions d’euros tandis que les frais opérations se maintiennent à 0,9 million d’euros et présentent ainsi une légère augmentation de 2,4%.

Au 30 juin 2020, le résultat opérationnel courant diminue de 9,5% à -5,7 millions d’euros (vs. -5,2 M€ au premier semestre 2019).

Au total, l’EBITDA4 est en repli de 24% pour atteindre une perte s’élevant à -4,0 millions d’euros au 30 juin 2020, contre une perte de -3,2 millions d’euros au 30 juin 2019.

Amélioration du résultat opérationnel et du résultat net, impactés par deux charges exceptionnelles en 2019

Au 30 juin 2020, le résultat opérationnel s’établit à -6,3 millions d’euros contre -12,7 millions d’euros au premier semestre 2019.

Les autres charges opérationnelles non courantes au 30 juin 2020 incluent principalement les indemnités liées au départ de Michèle Lesieur, Directrice Générale, indemnités approuvées par l’Assemblée générale du 16 juin 2020.

Au 30 juin 2019 elles incluaient les charges exceptionnelles suivantes :

5,2 millions d’euros liés à la transaction ainsi qu’aux frais externes engagés dans le cadre du litige avec la société Verasonics.

2,3 millions d’euros liés aux charges engagées dans le cadre du projet d’acquisition de Supersonic Imagine par Hologic,Inc.

Le résultat financier s’élève à -1,7 M€ et est principalement constitué des intérêts au titre de la dette financière envers l’actionnaire majoritaire Hologic, ainsi que des intérêts et indemnités dus au titre des remboursements anticipés de la totalité des dettes financières hors groupe.

Au total, le résultat net de la période présente une perte de 8,0 millions d’euros contre une perte de 13,9 millions d’euros sur le premier semestre 2019.

Amélioration du cash-burn : 3,8 M€ de trésorerie disponible au 30 juin 2020

La trésorerie disponible au 30 juin 2020 s’élève à 3,8 M€ (vs. 6,5 M€ au 31 décembre 2019), soit une consommation nette de trésorerie de 2,7 M€, en très nette amélioration par comparaison avec le premier semestre 2019 qui présentait une consommation nette de trésorerie de 5,5 M€.

Le cash burn (consommation de flux de trésorerie opérationnelle et d’investissements) est également en amélioration avec 0,7 M€ par mois sur ce semestre contre 1,1 M€ sur le premier semestre 2019.

La consommation nette de trésorerie se décompose de la manière suivante :

-3,0 M€ liée aux activités opérationnelles au cours du S1 2020 qui s’explique principalement par la perte nette opérationnelle du semestre. La variation de BFR est de +1,7 M€ expliquée principalement par une hausse des stocks de 1,4 M€ compensée par une baisse des créances clients de 2,4 M€.

La consommation de trésorerie liée aux investissements en R&D, notamment des dépenses de R&D immobilisées, est en diminution de 0,7 M€ sur le semestre. Le CIR 2019 a été encaissé sur le 1 er semestre 2020 et explique la diminution de la consommation de trésorerie liée aux activités d’investissement.

semestre 2020 et explique la diminution de la consommation de trésorerie liée aux activités d’investissement. +1,6 M€ de trésorerie liée aux opérations de financement sur le premier semestre 2020 (vs. 0,8 M€ au premier semestre 2019) qui provient principalement du remboursement de la totalité des dettes hors groupe pour -8,3 M€ compensé par l’augmentation de l’encours du crédit revolving pour 11,5 M€ auprès du Groupe Hologic.

Perspectives 2020

A ce jour, il reste difficile de quantifier précisément l’impact de l’épidémie du COVID-19 sur l’activité du groupe pour l’exercice en cours.

Le groupe a constaté un recul de son activité semestrielle sur ses trois marchés principaux, en France, en Chine et aux Etats-Unis.

Du point de vue de la supply chain, des retards de livraison des fournisseurs ont été constatés au plus fort de la période de confinement en mars et avril. La tendance est à la résorption des retards de livraison. On ne peut toutefois exclure une nouvelle dégradation de la situation liée à l’épidémie qui pourrait entraîner dans certaines régions du monde des mesures de reconfinement. Dans cette hypothèse, de nouveaux retards d’approvisionnement pourraient être subis dans les prochaines semaines.

En ce qui concerne la capacité de livraison, à ce jour les flux logistiques restent actifs, bien que les temps de transit soient allongés de quelques jours et les prix accrus sur certaines liaisons (certaines lignes ont vu leur tarif doubler ou tripler en raison de la baisse des capacités cargos de fret aérien). La situation reste très évolutive, et fait l’objet d’un suivi quotidien des équipes Approvisionnement et Logistique de SuperSonic Imagine, en lien avec les fournisseurs concernés.

La situation de trésorerie du groupe SuperSonic Imagine (renforcée grâce au prêt « revolving » conclu entre Hologic Hub Ltd et SuperSonic Imagine d’un montant cumulé maximum de 67 M€) devrait permettre au groupe d’être en mesure de faire face aux incertitudes liées à l’épidémie en cours.

La Direction générale du groupe surveille étroitement l’évolution de l’épidémie dans chacune des zones géographiques concernées et applique toutes les mesures requises pour protéger ses collaborateurs, clients et partenaires (participant ainsi à l’effort mondial visant à limiter la propagation du virus). La plupart des activités, y compris les activités de R&D, sont dorénavant réalisées en télétravail. En parallèle, le groupe a engagé toutes les mesures de prévention sanitaire pour poursuivre les activités logistiques essentielles permettant la distribution et l’expédition de commandes. Afin de faire face à la période de confinement décrétée par les autorités, le groupe a eu recours à des mesures de chômage partiel.

Dans un contexte économique mondial demeurant extrêmement incertain, le groupe met en œuvre toutes les actions à sa disposition pour se protéger face à ce nouvel environnement. Cependant, l’épidémie ayant touché toutes les zones géographiques d’activité du groupe, SuperSonic Imagine n’est pas en mesure d’assurer que le groupe ne sera pas plus sérieusement impacté, notamment au regard des conséquences économiques des mesures étendues de confinement en France et dans tous les autres pays où le groupe est présent (particulièrement aux Etats-Unis qui sont lourdement frappés par la crise liée à l’épidémie de Covid-19). Dans ces conditions, les sociétés du groupe SuperSonic Imagine pourraient voir leur chiffre d’affaires, leur rentabilité et leur flux de trésorerie affectés, dans une mesure qui reste toujours difficile à apprécier à ce jour.

À propos de SuperSonic Imagine

SuperSonic Imagine est une société de technologie médicale (Medtech) spécialisée dans l’imagerie échographique. La société conçoit, fabrique et commercialise une plateforme échographique dont la technologie exclusive ultrarapide (UltraFast™) a donné naissance à de nouveaux modes d’imagerie, aujourd’hui devenus des standards dans le parcours de soins non-invasifs pour la caractérisation des maladies du sein, du foie ou de la prostate. Le premier mode innovant UltraFast™ est l’élastographie ShearWave® (SWE™), qui permet aux médecins de visualiser et d’analyser instantanément la dureté des tissus, information capitale pour le diagnostic de nombreuses pathologies. À ce jour, plus de 800 publications valident les bénéfices de ses technologies. L’un des derniers nés de la gamme Aixplorer®, Aixplorer MACH® 30 introduit une nouvelle génération d’imagerie UltraFast™ permettant l’optimisation de l’ensemble des modes d’imagerie innovants : ShearWave PLUS, Doppler UltraFast, Angio PL.U.S, TriVu. Avec près de 2 800 échographes installés dans le monde, SuperSonic Imagine est présente dans plus de 80 pays et ses principaux marchés sont la Chine, les États-Unis et la France.

La société a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 26,4 M€. SuperSonic Imagine est une société cotée sur Euronext (symbole : SSI). Pour plus d’information, rendez-vous sur www.supersonicimagine.fr.

1 Marge brute sur chiffre d’affaires = Chiffre d’affaires – Coûts des ventes

2 Taux de marge brute sur chiffre d’affaires (%) = (Marge brute sur chiffre d’affaires / Chiffre d’affaires) x100.

3 EBITDA : Résultat opérationnel courant retraité des taxes et des amortissements et provisions.

4 L’EBITDA au 30 juin 2020 correspond au résultat opérationnel courant, soit -5,7 millions d’euros, retraité des amortissements et provisions pour 1,4 millions d’euros et de 0,3 million d’euros au titre des impôts et taxes.

