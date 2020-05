SuperSonic Imagine : – Assemblée Générale Mixte le 16 juin 2020 à huis clos

Regulatory News:

SuperSonic Imagine (Euronext : SSI, FR0010526814, éligible PEA-PME) (Paris:SSI), société spécialisée dans l’imagerie médicale par ultrasons (échographie), annonce que l’Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) de ses actionnaires se tiendra le mardi 16 juin 2020 à 9 heures au siège social de la Société (510, rue René Descartes – 13857 Aix-en-Provence).

Dans le contexte d’épidémie de Coronavirus (Covid-19) et conformément aux dispositions de l’ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020, le Conseil d’administration de SuperSonic Imagine a décidé que l’Assemblée Générale Mixte du 16 juin 2020 se tiendra exceptionnellement à huis clos, sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents (que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle).

Un avis de réunion contenant l'ordre du jour, le texte intégral des projets de résolutions ainsi que les principales modalités de participation à l'Assemblée Générale Mixte du 16 juin 2020 réunie à huis clos a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) du 8 mai 2020. Cet avis de réunion ainsi que le rapport du Conseil d’Administration sur les projets de résolutions peuvent être consultés dès à présent sur le site internet de SuperSonic Imagine (https://www.supersonicimagine.fr – Investisseurs > Documentation > Assemblées Générales).

L’Assemblée Générale Mixte ne fera pas l’objet d’une diffusion vidéo ou audio en direct ou en différé.

Compte-tenu du contexte, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée Générale Mixte sur le site de SuperSonic Imagine (https://www.supersonicimagine.fr – Investisseurs > Documentation > Assemblées Générales) et/ou à adresser toutes questions concernant la tenue de l’Assemblée Générale Mixte à l’adresse suivante : serviceproxy@cic.fr.

À propos de SuperSonic Imagine

SuperSonic Imagine est une société de technologie médicale (Medtech) spécialisée dans l’imagerie échographique. La société conçoit, fabrique et commercialise une plateforme échographique dont la technologie exclusive ultrarapide (UltraFast™) a donné naissance à de nouveaux modes d’imagerie, aujourd’hui devenus des standards dans le parcours de soins non-invasifs pour la caractérisation des maladies du sein, du foie ou de la prostate. Le premier mode innovant UltraFast™ est l’élastographie ShearWave® (SWE™), qui permet aux médecins de visualiser et d’analyser instantanément la dureté des tissus, information capitale pour le diagnostic de nombreuses pathologies. À ce jour, plus de 600 publications valident les bénéfices de ses technologies. Le dernier né de la gamme Aixplorer®, Aixplorer MACH® 30 introduit une nouvelle génération d’imagerie UltraFast™ permettant l’optimisation de l’ensemble des modes d’imagerie innovants : ShearWave PLUS, Doppler UltraFast, Angio PL.U.S, TriVu. Avec près de 2 700 échographes installés dans le monde, SuperSonic Imagine est présente dans plus de 80 pays et ses principaux marchés sont la Chine, les États-Unis et la France. La société a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 26,4 M€. SuperSonic Imagine est une société cotée sur Euronext (symbole : SSI). Pour plus d’information, rendez-vous sur www.supersonicimagine.fr.

