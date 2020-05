SuperSonic Imagine : – Composition du bureau et modalités de mise à disposition ou de consultation des informations relatives à l'Assemblée Générale Mixte du 16 juin 2020

Regulatory News:

SuperSonic Imagine (Euronext : SSI, FR0010526814, éligible PEA-PME) (Paris:SSI), société spécialisée dans l’imagerie médicale par ultrasons (échographie), avise les actionnaires sur la composition du bureau et les modalités de mise à disposition des documents préparatoires relatifs à l’Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) de ses actionnaires qui se tiendra à huis clos le mardi 16 juin 2020 à 9 heures au siège social de la Société (510, rue René Descartes – 13857 Aix-en-Provence).

Pour rappel (voir communiqué de presse en date du 11 mai 2020), dans le contexte d’épidémie de Coronavirus (Covid-19) et conformément aux dispositions de l’ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020, le Conseil d’administration de SuperSonic Imagine a décidé que l’Assemblée Générale Mixte du 16 juin 2020 se tiendra exceptionnellement à huis clos, sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents (que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle). Les modalités de participation et d’organisation de cette Assemblée Générale Mixte ont été adaptées en conséquence.

A ce titre, conformément à l'article 8 du décret n° 2020-418, le Conseil d’administration de SuperSonic Imagine a désigné les deux scrutateurs aux fins de composer le bureau de l'Assemblée Générale Mixte. Ont été nommés la société Hologic Hub Ltd. (UK), actionnaire majoritaire de SuperSonic Imagine, représentée par Monsieur Michelangelo Stefani (également administrateur de SuperSonic Imagine), ainsi que Madame Elisabeth Winter, vice-présidente exécutive, directrice administrative et financière et actionnaire de SuperSonic Imagine. Monsieur Michael Brock présidera l'Assemblée Générale Mixte en sa qualité de président du Conseil d'administration. Le secrétaire sera désigné par les membres du bureau ultérieurement.

Un avis de réunion comportant l’ordre du jour, le texte intégral des projets de résolutions proposées au vote des actionnaires par le Conseil d’administration ainsi que les principales modalités de participation et de vote à l’Assemblée Générale Mixte a été publié au BALO du 8 mai 2020 (bulletin n°56 – annonce 2001461). Un avis de convocation sera publié au BALO du 29 mai 2020 et dans un journal d’annonces légales du même jour. Ces avis sont et seront disponibles sur le site internet de SuperSonic Imagine (https://www.supersonicimagine.fr – Investisseurs > Documentation > Assemblées Générales).

Les documents préparatoires à l’Assemblée Générale Mixte sont mis à la disposition des actionnaires de SuperSonic Imagine selon les modalités et dans les délais prévus par les dispositions réglementaires applicables (en ce compris l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020).

Ces documents pourront être transmis sur simple demande adressée par email à l’adresse suivante : actionnaires@supersonicimagine.com ou supersonicimagine@newcap.eu. La communication d’une information ou d’un document sera valablement effectuée par message électronique sous réserve que l’actionnaire indique dans sa demande l’adresse électronique à laquelle elle peut être faite. Les actionnaires sont donc encouragés à communiquer leur adresse électronique lors de toute demande.

L’ensemble des documents préparatoires visés à l’article R. 225-73-1 du Code de commerce sont en ligne sur le site internet de SuperSonic Imagine (https://www.supersonicimagine.fr – Investisseurs > Documentation > Assemblées Générales).

Compte-tenu du contexte, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée Générale Mixte sur le site de SuperSonic Imagine et/ou à adresser toutes questions concernant la tenue de l’Assemblée Générale Mixte à l’adresse suivante : serviceproxy@cic.fr.

Perspectives 2020

A ce jour, il reste difficile de quantifier précisément l’impact de l’épidémie de Coronavirus sur l’activité du groupe pour l’exercice en cours.

A ce jour, le groupe a constaté un recul de son activité sur ses marchés principaux France, Chine et Etats-Unis.

D’un point de vue de la supply chain, des retards de livraison des fournisseurs ont été constatés au plus fort de la période de confinement en mars et avril. Des retards d’approvisionnement pourraient encore être subis dans les prochaines semaines, sans toutefois de risque majeur d’interruption de la supply chain.

En ce qui concerne la capacité de livraison, à ce jour les flux logistiques restent actifs, bien que les temps de transit puissent être allongés de quelques jours et les prix accrus sur certaines liaisons. Le cas échéant, la mise en œuvre du plan de rattrapage de la production pourrait également induire des coûts opérationnels non prévus (heures supplémentaires, transport express). La situation reste très évolutive, et fait l’objet d’un suivi quotidien des équipes approvisionnements et logistiques de SuperSonic Imagine, en lien avec les fournisseurs concernés.

La situation de trésorerie du groupe SuperSonic Imagine (renforcée grâce au prêt « revolving » conclu entre Hologic Hub Ltd et la Société d’un montant cumulé maximum de 65 M€) devrait permettre au groupe d’être en mesure de faire face aux incertitudes liées à l’épidémie en cours.

La Direction générale du groupe surveille étroitement l’évolution de l’épidémie dans chacune des zones géographiques concernées et applique toutes les mesures requises pour protéger ses collaborateurs, clients et partenaires (participant ainsi à l’effort mondial visant à limiter la propagation du virus). La plupart des activités, y compris les activités de R&D, sont dorénavant réalisées en télétravail. En parallèle, le groupe a engagé toutes les mesures de prévention sanitaire pour poursuivre les activités logistiques essentielles permettant la distribution et l’expédition de commandes. Afin de faire face à la période de confinement décrétée par les autorités, le groupe a déjà commencé à avoir recours à des mesures de chômage partiel.

Dans un contexte économique mondial extrêmement incertain, le groupe met en œuvre toutes les actions à sa disposition pour se protéger face à ce nouvel environnement. Cependant, l’épidémie ayant touché toutes les zones géographiques d’activité du groupe, la Société n’est pas en mesure d’assurer que le groupe SuperSonic Imagine ne sera pas plus sérieusement impacté, notamment au regard des conséquences économiques des mesures étendues de confinement en France et dans tous les autres pays où le groupe est présent (particulièrement aux Etats-Unis qui sont lourdement frappés par la crise liée à l’épidémie de Covid-19). Dans ces conditions, les sociétés du groupe SuperSonic Imagine pourraient voir leur chiffre d’affaires, leur rentabilité et leur flux de trésorerie affectés, dans une mesure qui reste toujours difficile à apprécier à ce jour.

À propos de SuperSonic Imagine

SuperSonic Imagine est une société de technologie médicale (Medtech) spécialisée dans l’imagerie échographique. La société conçoit, fabrique et commercialise une plateforme échographique dont la technologie exclusive ultrarapide (UltraFast™) a donné naissance à de nouveaux modes d’imagerie, aujourd’hui devenus des standards dans le parcours de soins non-invasifs pour la caractérisation des maladies du sein, du foie ou de la prostate. Le premier mode innovant UltraFast™ est l’élastographie ShearWave® (SWE™), qui permet aux médecins de visualiser et d’analyser instantanément la dureté des tissus, information capitale pour le diagnostic de nombreuses pathologies. À ce jour, plus de 600 publications valident les bénéfices de ses technologies. Le dernier né de la gamme Aixplorer®, Aixplorer MACH® 30 introduit une nouvelle génération d’imagerie UltraFast™ permettant l’optimisation de l’ensemble des modes d’imagerie innovants : ShearWave PLUS, Doppler UltraFast, Angio PL.U.S, TriVu. Avec près de 2 700 échographes installés dans le monde, SuperSonic Imagine est présente dans plus de 80 pays et ses principaux marchés sont la Chine, les États-Unis et la France. La société a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 26,4 M€. SuperSonic Imagine est une société cotée sur Euronext (symbole : SSI). Pour plus d’information, rendez-vous sur www.supersonicimagine.fr.

