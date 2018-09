SuperSonic Imagine : réduit ses pertes au 1er semestre

12/09/2018 | 09:09

SuperSonic Imagine affiche sur les six premiers mois de l'année 2018 une perte nette de -7,2 millions d'euros, contre -7,4 millions à la même période en 2017, et un EBITDA en amélioration de 15% à -3,7 millions au 30 juin 2018.



Le spécialiste de l'imagerie médicale par ultrasons a réalisé un chiffre d'affaires de 11,2 millions d'euros, en croissance de 9% (+15% à devises constantes), dont des ventes de produits en croissance de 5% et des ventes de services en hausse de 34%.



'Fort d'une performance commerciale soutenue, de la maîtrise de ses coûts et de la prochaine commercialisation de sa nouvelle plateforme', la société confirme son objectif d'atteinte de la rentabilité opérationnelle (EBITDA) à horizon 2019.



