SuperSonic : accord de financement avec Kreos et Bpifrance

14/12/2018 | 08:44

SuperSonic Imagine annonce avoir obtenu un accord de financement de 12 millions d'euros auprès de Kreos Capital et de deux millions d'euros auprès de Bpifrance, moyens financiers supplémentaires afin de mettre en oeuvre sa stratégie de développement.



L'accord avec Kreos se compose de deux tranches de six millions d'euros chacune composée d'obligations simples à hauteur de 4,8 millions et d'OCABSA à hauteur de 1,2 million. La première tranche a été souscrite par Kreos le 13 décembre.



La société spécialisée dans l'imagerie médicale par ultrasons (échographie) ajoute que l'emprunt souscrit auprès de Bpifrance a été approuvé par le conseil d'administration du 13 décembre et sera encaissé avant la fin de l'année.



