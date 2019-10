Supersonic Imagine : l'OPA démarre le 10 octobre

09/10/2019 | 13:33

L'AMF annonce que l'offre publique d'achat (OPA) visant les actions Supersonic Imagine, déposée par Rothschild Martin Maurel pour le compte de Hologic Hub Ltd, sera ouverte du 10 octobre au 13 novembre inclus.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir au prix de 1,50 euro par action les actions existantes non détenues par lui (à l'exclusion des actions auto-détenues ou détenues par le directeur général), soit au total 12.649.034 actions représentant 53,48% du capital.



L'offre sera caduque si à sa date de clôture, il ne détient pas une fraction du capital ou des droits de vote de la société supérieure à 50%. Il a l'intention de demander par la suite, si les conditions sont réunies la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire.



