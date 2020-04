Supremex : fait une mise à jour sur la tenue de son assemblée des actionnaires

Les actionnaires et les professionnels de l'investissement désirant poser des questions à l'équipe de direction pourront le faire en appelant au numéro de téléphone des participants qui sera fourni par communiqué de presse, et disponible sur le site Web de la Société, une semaine avant la date de tenue de l'assemblée avec les instructions pour participer à la webdiffusion.

L'assemblée annuelle des actionnaires sera accessible via webdiffusion sur le site Web de la Société et par téléconférence. L'assemblée sera suivie d'une présentation des résultats par la direction, d'une discussion sur les événements récents et des priorités opérationnelles pour l'exercice 2020. À la suite de cette présentation, une période de questions et réponses sera ouverte aux actionnaires et aux professionnels de l'investissement.

Dans le contexte actuel de la pandémie de la COVID-19 et des directives gouvernementales strictes concernant les mesures de distanciation sociale, aucun administrateur ou dirigeant de Supremex ne sera présent à l'assemblée annuelle, sauf si requis pour le bon déroulement de l'assemblée. Également, la Société limitera l'admission à l'assemblée dans la mesure du possible et, à ce titre, n'admettra que les actionnaires inscrits et les personnes désignées par procuration sur le lieu de l'assemblée. De plus, la Société peut être tenue de refuser l'accès au lieu de réunion à tous les actionnaires si cela est jugé nécessaire ou approprié conformément à toute recommandation, directive, décret ou ordonnance de toute autorité gouvernementale applicable.

Montréal (Québec), le 21 avril 2020- Supremex inc. (« Supremex » ou la « Société ») (TSX : SXP), chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d'enveloppes ainsi qu'un fournisseur de solutions d'emballage en plein essor, fait aujourd'hui une mise à jour sur la tenue de son assemblée annuelle des actionnaires qui sera tenue le 15 mai 2020, à 11h00 (heure de l'Est).

Informations prospectives

Le présent communiqué contient des informations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables, notamment des énoncés concernant l'assemblée annuelle des actionnaires. Les informations prospectives peuvent contenir des expressions comme prévoir, présumer, croire, devoir, viser, avoir l'intention de, s'attendre à, pouvoir, entendre et chercher à, éventuellement employées au futur ou au conditionnel. Ces informations ont trait aux évènements futurs et reflètent les hypothèses et les attentes de la direction et sont basées sur l'information disponible pour Supremex à la date du présent communiqué.

Les informations prospectives sont assujetties à certains risques et à certaines incertitudes. Elles ne devraient pas être lues comme étant des garanties de résultats ou de rendements futurs et les résultats réels pourraient différer de manière importante des conclusions, des prévisions ou des projections énoncées dans ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes sont abordés tout au long du rapport de gestion de l'exercice se terminant le 31 décembre 2019, et dans la notice annuelle notamment à la rubrique « Facteurs de risque ». Par conséquent, nous ne pouvons garantir que les énoncés prospectifs ou les informations prospectives se concrétiseront. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment à ces informations prospectives, sauf s'ils sont tenus de le faire en vertu des lois applicables en matière de valeurs mobilières. La Société décline expressément toute intention ainsi que toute obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'évènements futurs ou pour toute autre raison.

Le rapport de gestion et la notice annuelle sont accessibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.comet sur le site Web de Supremex.

À propos de Supremex

Supremex est un chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d'enveloppes ainsi qu'un fournisseur de solutions d'emballage en plein essor. Supremex compte 13 installations réparties dans six provinces au Canada et trois installations aux États-Unis, et emploie environ 935 personnes. Avec une présence grandissante, Supremex peut fabriquer et distribuer efficacement des produits de papier et d'emballage qui répondent aux exigences de grandes sociétés nationales et multinationales, de distributeurs, d'organismes publics, de PME et de fournisseurs de solutions. Pour plus d'information, visitez www.supremex.com.

Personne-ressource :Président et chef de la direction Stewart Emerson investors@supremex.com

514 595-0555, poste 2316