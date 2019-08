Suzuki Motor : Toyota va acquérir 4,9% du capital, alliance

28/08/2019 | 12:33

Toyota Motor et Suzuki Motor, les constructeurs automobiles japonais, ont conclu 'un partenariat de long terme' comprenant un volet capitalistique qui débouchera sur des collaborations stratégiques, notamment en ce qui concerne la conduite autonome.



Les deux groupes sont déjà liés par des coopérations industrielles. Ils ont décidé d'aller plus loin alors que 'le secteur automobile prend actuellement un virage sans précédent, tant par sa portée que par son ampleur', indique un communiqué qui cite les contraintes environnementales, mais aussi l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché de la mobilité. Ensemble, Toyota et Suzuki entendent 'surmonter ces nouveaux défis'.



L'accord comprend aussi des participations croisées : Toyota va ainsi acquérir 4,9% du capital de Suzuki, soit une mise de fonds de l'ordre de 96 milliards de yen (plus de 800 millions d'euros). Suzuki acquerra pour sa part pour 48 milliards de yens (un peu plus de 400 millions d'euros) d'actions Toyota.



Pour l'heure, à Tokyo, les capitalisations boursières respectives de Toyota et de Suzuki équivalent à 191 milliards d'euros d'un côté, et à 17 milliards d'euros de l'autre.





