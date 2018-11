Suzuki relève ses prévisions malgré un ralentissement au 2e partiel

Tokyo (awp/afp) - Le constructeur japonais de petites voitures et deux-roues Suzuki a relevé jeudi ses projections annuelles, mais il a souffert au deuxième trimestre de la dépréciation de la monnaie en Inde, son marché phare.

Sur l'ensemble de l'exercice qui s'achèvera en mars 2019, il espère élever son bénéfice net de 2% à 220 milliards de yens (1,94 milliard de francs suisses), au lieu de 205 milliards de yens attendus auparavant.

Les analystes interrogés par l'agence financière Bloomberg espéraient toutefois mieux, tablant sur une estimation de 250 milliards de yens.

La prévision de chiffre d'affaires reste elle inchangée, à 3800 milliards de yens (33,79 milliards de francs suisses, en hausse de 1,1%).

Après un bond de 37% au premier trimestre, Suzuki explique avoir accusé un recul de son bénéfice d'exploitation au deuxième trimestre, "principalement du fait de la dépréciation des devises des marchés émergents dont la roupie indienne".

Malgré ce "ralentissement", il n'en atteint pas moins des "records" sur l'ensemble du premier semestre (avril-septembre), selon une présentation mise en ligne sur son site, avec un chiffre d'affaires de 1929,4 milliards de yens (+5,4%) et un bénéfice net de 136,2 milliards de yens (+31%).

Suzuki a livré sur la période 1,7 million de voitures et 878'000 motos et scooters et se montre plus ambitieux que précédemment pour l'année: il veut écouler plus de 3,3 millions d'automobiles et 1,7 million de deux-roues d'ici à mars 2019.

Le constructeur peut se féliciter de bonnes performances au Japon, à la fois dans sa spécialité des mini-voitures ("kei cars"), dont la cylindrée du moteur est inférieure ou égale à 660 cm3, et dans les véhicules de gabarit classique. Dans l'archipel, il a écoulé 349'000 automobiles au premier semestre (+9%).

An Asie, son premier marché, Suzuki a continué à enregistrer une hausse notable de ses ventes en Inde (+11% à 919'000 voitures). Il occupe dans ce pays une position dominante via la part majoritaire détenue dans le premier constructeur local, Maruti Suzuki.

Enfin, sa division des produits nautiques (moteurs de hors-bord) a affiché des recettes en progression de 11%.

afp/buc