Tokyo ouvre en repli

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a débuté en baisse la séance de lundi, les investisseurs restant très prudents face à l'évolution de la propagation du nouveau coronavirus en Chine et ailleurs.

L'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes perdait 0,71% à 23.659,16 points, et l'indice élargi Topix abandonnait -0,76% à 1.718,94 points.

La Bourse de New York a terminé en baisse vendredi malgré un rapport solide sur l'emploi américain, reprenant son souffle après plusieurs séances positives.

Les acteurs des marchés attendent d'en savoir plus sur les conséquences économiques de l'épidémie qui paralyse en partie la Chine.

Du côté des valeurs

AUTOMOBILE A HUE ET A DIA

Honda gagnait 0,62% à 2.874 yens, après une révision positive de ses prévisions de résultats annuels.

Honda vise désormais un bénéfice net de 595 milliards de yens (4,9 milliards d'euros) sur l'exercice qui sera clos le 31 mars, soit 20 milliards de yens de plus que sa précédente prévision.

En revanche, les actions de ses compatriotes Toyota et Nissan reculaient: le premier cédait 0,82% à 7.797 yens et le second 1,42% à 587,6 yens.

Suzuki, qui a vu son gain net lâcher 35% sur un an au terme des neuf premiers mois de l'année comptable, dégringolait de 2,45% à 4.996 yens.

LES COMPAGNIES FERROVIAIRES JR DÉRAILLENT

Les actions des principales compagnies de chemin de fer issues de l'ancien opérateur public JR dévissaient après l'annonce d'une panne informatique qui empêche les paiements par carte bancaire depuis le début de matinée lundi. West JR Railway perdait 0,82% à 9.204 yens et sa soeur jumelle de l'Est, JR East, déclinait de 0,96% à 9.656 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen tendait à remonter face au dollar: celui-ci valait 109,65 yens vers 09H00 GMT, contre 109,91 yens vendredi après la clôture de la Bourse de Tokyo, point de repère des investisseurs nippons.

La monnaie japonaise se renforçait aussi face à l'euro, lequel s'échangeait pour 120,05 yens contre 120,62 yens en fin de semaine boursière passée.

La monnaie européenne évoluait peu lundi en Asie, restant proche de son plus bas niveau en quatre mois: vers 00H00 GMT un euro se négociait pour 1,0950 dollar, contre 1,0946 dollar vendredi à 20H00 GMT.

Les cours du pétrole reculaient encore lundi en Asie.

Vers 00H00 GMT le baril de brut américain WTI perdait 0,93% à 49,85 dollars, et le baril de Brent de la mer du Nord refluait de 0,95% à 53,95 dollars.

