SWEDBANK : le président démissionne

L’affaire de blanchiment qui secoue le secteur bancaire nordique a réclamé une nouvelle victime : le président de Swedbank, Lars Idermark, a démissionné avec effet immédiat. Il y a un peu plus d’une semaine, la directrice générale, Birgitte Bonnesen, avait été limogée en raison de ce scandale. « Le Comité de nomination intensifiera ses travaux sur le renforcement du Conseil d'administration, y compris la nomination d'un nouveau président, dans le cadre d'une assemblée générale extraordinaire », a annoncé la banque dans un communiqué.Il sera remplacé par Ulrika Francke, auparavant vice-présidente.Une enquête conjointe sur Swedban a été ouverte par les autorités réglementaires suédoise, estonienne, lettone et lituaniennes afin de déterminer si elle a violé les lois anti-blanchiment. Il existe en effet des soupçons de blanchiment via ses succursales des pays baltes alors que sa concurrente la filiale estonienne de sa concurrente Danske Bank est accusée d'avoir permis environ 200 milliards d'euros de transactions suspectes.