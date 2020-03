SWEDBANK AB : le verdict de la Finansinspektionen tombe

Des enquêtes distinctes avaient débuté en Suède, en Estonie et aux USA, concernant le manquement de la banque, à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. L'enquête concernait les agissements des filiales baltes de la banque et impliquait pour partie, des clients situées en Crimée (soumises à de nombreuses sanctions américaines).

Lors de la conférence, Erik Thedéen (directeur général de l'autorité de régulation suédoise) a démontré, grâce à des rapports internes, que Swedbank AB était au courant des agissements de ses filiales. Il a par ailleurs souligné le fait qu'il était très préoccupant que la banque ait, à plusieurs reprises, dissimulé à la Finansinspektionen, des informations démontrant l'ampleur et la gravité des problèmes.

L'autorité de régulation a par conséquent décidé de condamné la banque à une amande de 4Mds SEK et a émis une injonction, afin qu'elle se conforme aux exigences suédoises en matière de lutte contre le blanchiment et de transparence. Elle a évalué que cette sanction, qui représente environ 90% du bénéfice net de Swedbank au 4ème trimestre 2019, ne mettait ni la banque ni ses clients en danger.