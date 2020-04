Swedish Orphan Biovitrum : la demande progresse

Sobi est une entreprise suédoise spécialisée dans le développement et la commercialisation de produits thérapeutiques, visant à traiter les maladies rares. La crise sanitaire semble donc mobiliser son savoir-faire, puisqu'elle vient d'annoncer que le mois de mars avait été marqué per une forte progression de la demande. Son chiffre d'affaires devrait ressortir à 4 630M SEK pour le premier trimestre, une légère baisse par rapport au trimestre précédent, mais en hausse de plus de 40% au regard du T1 de 2019. L'EBITA devrait lui se situer autour de 2 170M SEK. Les résultats du T1 seront annoncés le 29 avril 2020.

Ses prévisions pour l'année 2020 restent inchangées avec un chiffre d'affaires compris entre 15 000M SEK et 16 000M SEK.

