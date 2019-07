Swedish Orphan Biovitrum : objectifs relevés + recentrage = 14% de hausse

Swedish Orphan Biovitrum reprend 14% à 215 SEK à la Bourse de Stockholm après avoir publié de solides résultats pour le second trimestre 2019, notamment une croissance organique des ventes de 25% et un résultat opérationnel ajusté en progression identique à 1,193 milliard de couronnes suédoises. En parallèle, le laboratoire a annoncé son recentrage sur l'hématologie et l'immunologie, ce qui entraîne l'arrêt des programmes précoces et en partenariat hors de ce cœur de cible. Il en résultera 200 à 300 MSEK d'économies annuelles dès 2020. Les charges de restructuration sont évaluées à 175 MSEK sur la période.



Pour l'exercice en cours, les revenus devraient se situer dans la fourchette 13 à 13,5 MdsSEK, contre 12,5 à 13 MdsSEK précédemment, pour 5,3 à 5,5 MdsSEK d'EBITA ajusté (5 à 5,3 MdsSEK précédemment). "Ces nouvelles perspectives illustrent la dynamique positive des ventes de produits dans l'hémophilie et le démarrage prometteur de Gamifant aux Etats-Unis", commente le management.