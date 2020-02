En 2019, Swiss Life augmente le résultat lié aux frais et commissions de 15% et enregistre un bénéfice net de 1,2 milliard de francs

« Nous sommes en bonne voie avec notre programme " Swiss Life 2021 " : au cours de l'exercice écoulé, nous sommes une nouvelle fois parvenus à améliorer les résultats et leur qualité dans tous nos axes stratégiques. Ainsi, la hausse du bénéfice d'exploitation était principalement due à l'augmentation du résultat lié aux frais et commissions. Dans le même temps, nous avons pu accroître nettement la valeur des affaires nouvelles dans les affaires d'assurance. La hausse du transfert de liquidités à la holding nous permet d'augmenter encore le dividende. De mars 2020 à mai 2021, nous mettrons par ailleurs en œuvre un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant de 400 millions de francs », déclare Patrick Frost, CEO du groupe Swiss Life. « La hausse exceptionnellement forte du volume de primes durant l'exercice écoulé était imputable aux versements uniques liés au retrait d'un concurrent de l'assurance complète en Suisse. Par conséquent, nous tablons sur un recul des recettes de primes pour l'exercice en cours. »

Bénéfice d'exploitation et bénéfice net plus élevés - résultat lié aux frais et commissions accru

En 2019, Swiss Life a pu augmenter de 10% son bénéfice d'exploitation corrigé, à 1687 millions de francs. Le bénéfice net a progressé de 12%, passant de 1080 millions de francs à 1205 millions de francs. Ce chiffre inclut un effet comptable exceptionnel positif de 49 millions de francs lié à la mise en œuvre de la réforme fiscale suisse dans plusieurs cantons. En 2019, le résultat d'épargne s'est monté à 912 millions de francs (exercice précédent : 880 millions de francs) et le résultat de risque a augmenté de 404 millions de francs à 417 millions de francs. Swiss Life a accru son résultat lié aux frais et commissions de 15% à 553 millions de francs (exercice précédent : 480 millions de francs).

Dans les affaires d'assurance, Swiss Life a réalisé pour 4,44 milliards de francs de produits directs des placements (exercice précédent : 4,41 milliards de francs). En raison de placements moyens plus élevés, le rendement direct des placements a diminué à 2,8% (exercice précédent : 2,9%). Les revenus nets des placements ont baissé de 41 millions de francs à 4,59 milliards de francs. Le rendement net des placements s'est établi à 2,9% (exercice précédent : 3,0%).

Sur son marché d'origine, la Suisse, Swiss Life a réalisé un résultat sectoriel de 892 millions de francs (exercice précédent : 865 millions de francs). Le résultat d'épargne s'est établi à 586 millions de francs. Le résultat de risque a gagné 4% à 261 millions de francs, et le résultat lié aux frais et commissions 11% à 20 millions de francs. En France, le résultat sectoriel a augmenté de 3% à 247 millions d'euros. Le résultat d'épargne y a contribué pour 210 millions d'euros et le résultat de risque pour 97 millions d'euros. Le résultat lié aux frais et commissions a gagné 11% pour s'établir à 75 millions d'euros. Swiss Life Allemagne a réalisé un résultat sectoriel de 167 millions d'euros (exercice précédent : 124 millions d'euros). Le résultat d'épargne exceptionnellement élevé a contribué à hauteur de 73 millions d'euros, le résultat de risque s'est monté à 33 millions d'euros. Le résultat lié aux frais et commissions est passé de 59 millions d'euros à 66 millions d'euros. Swiss Life International a augmenté son résultat sectoriel de 58 millions d'euros à 73 millions d'euros. Le résultat d'épargne s'est monté à 10 millions d'euros et le résultat de risque a atteint 11 millions d'euros. Le résultat lié aux frais et commissions a gagné 28% pour s'établir à 53 millions d'euros. Swiss Life Asset Managers a réalisé un résultat sectoriel de 309 millions de francs, soit une croissance de 14% par rapport à l'exercice précédent. Grâce à une hausse des actifs sous gestion et à une amélioration du rapport coûts/rendement, la contribution des affaires pour le compte de tiers a augmenté de 17%, à 86 millions de francs.

Poursuite de la croissance des revenus issus de frais et commissions - évolution exceptionnelle des primes

En 2019, le groupe Swiss Life a généré pour 1820 millions de francs de revenus issus de frais et commissions, une hausse de 16% en monnaie locale. Cette croissance a été soutenue par des acquisitions et des effets de consolidation. Au total, les contributions de Swiss Life Asset Managers ont augmenté de 21%, celles des canaux de conseil indépendants, de 19% et celles des produits et services tiers et propres à l'entreprise, de 9%. Pour 2019, Swiss Life affiche des recettes de primes de 23,0 milliards de francs (exercice précédent : 19,2 milliards de francs). La hausse exceptionnellement forte est imputable aux versements uniques liés au retrait d'un concurrent de l'assurance complète en Suisse. Swiss Life prévoit pour 2020 un recul des recettes de primes. Les provisions techniques en faveur des assurés ont augmenté de 7% en monnaie locale.

Swiss Life Suisse a augmenté ses revenus issus de frais et commissions de 7% à 265 millions de francs. Les recettes de primes se sont montées à 13,5 milliards de francs (exercice précédent : 9,53 milliards de francs). Swiss Life France a augmenté ses revenus issus de frais et commissions de 9% à 293 millions d'euros et a enregistré une croissance de ses primes de 5% à 5,30 milliards d'euros. En Allemagne, Swiss Life a enregistré une hausse de 14% des revenus issus de frais et commissions à 448 millions d'euros. Les recettes de primes se sont montées à 1,24 milliard d'euros - une progression de 2%. Swiss Life International a réalisé des revenus issus de frais et commissions de 282 millions d'euros ; la croissance de 25% a été soutenue par l'acquisition de Fincentrum. Les recettes de primes ont baissé de 3% à 2,07 milliards d'euros.

Au 31 décembre 2019, Swiss Life Asset Managers gérait au total 254,4 milliards de francs d'actifs. Dans les affaires de placement pour le compte de tiers, Swiss Life Asset Managers a enregistré un afflux de nouveaux capitaux nets de 8,92 milliards de francs (exercice précédent : 8,39 milliards de francs). Fin 2019, les actifs gérés pour le compte de tiers se montaient à 83,0 milliards de francs - une hausse de 17% par rapport à la fin de l'exercice précédent. Les produits totaux de Swiss Life Asset Managers ont augmenté de 16% à 853 millions de francs. Les affaires pour le compte de tiers y ont contribué à hauteur de 476 millions de francs (exercice précédent : 413 millions de francs). Outre la croissance opérationnelle, des effets de consolidation et l'acquisition de Beos y ont aussi contribué.

« Swiss Life 2021 » en bonne voie - hausse de la valeur des affaires nouvelles

Swiss Life a réalisé des progrès supplémentaires dans le cadre de son programme d'entreprise « Swiss Life 2021 ». Avec un résultat lié aux frais et commissions de 553 millions de francs et un résultat de risque de 417 millions de francs, Swiss Life est en bonne voie pour atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés en la matière d'ici 2021. Au cours de l'exercice écoulé, la valeur des affaires nouvelles est passée de 386 millions de francs à 561 millions de francs (+45%) ; la marge des affaires nouvelles s'établissant à 1,9% (exercice précédent : 2,6%). Ces évolutions dans les affaires nouvelles sont liées à la demande exceptionnellement forte en solutions d'assurance complète en Suisse. Le taux d'intérêt technique moyen a baissé de 13 points de base à 1,12%. Le ratio d'efficience d'assurance-vie s'est établi à 41 points de base (exercice précédent : 42 points de base) et le taux des coûts administratifs de distribution dans les canaux de conseil indépendants, à 26% (exercice précédent : 28%). Dans les affaires de placement pour le compte de tiers, le rapport coûts/rendement a pu être amélioré à 84% (exercice précédent : 91%). Le transfert de liquidités à la holding a augmenté de 8% à 752 millions de francs. En 2019, Swiss Life a dégagé un rendement des capitaux propres corrigé de 10,8% (même période de l'exercice précédent : 9,6% ; capitaux propres sans plus et moins-values latentes). Au 1er janvier 2020, l'entreprise table sur un ratio SST d'un peu plus de 200% sur la base du modèle réglementaire de solvabilité.

Augmentation du dividende à 20,00 francs par action - nouveau programme de rachat d'actions de 400 millions de francs

Au vu de l'évolution réjouissante des affaires, le conseil d'administration proposera aux actionnaires, lors de l'assemblée générale du 28 avril 2020, une augmentation du dividende à 20,00 francs par action (exercice précédent : 16,50 francs), dont 5,00 francs par action seront versés sous la forme d'une réduction de valeur nominale. Le dividende ordinaire de 15,00 francs par action sera distribué le 5 mai 2020. Le remboursement de valeur nominale de 5,00 francs par action est prévu pour le 24 juillet 2020. Le taux de distribution s'élève à 53%. De mars 2020 à mai 2021, Swiss Life mettra par ailleurs en œuvre un nouveau programme de rachat d'actions de 400 millions de francs.

Réélection des membres du conseil d'administration

Lors de l'assemblée générale du 28 avril 2020, tous les membres du conseil d'administration se portent candidats à leur réélection.

