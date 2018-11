Nouveaux objectifs jusqu'en 2021 - augmentation du résultat lié aux frais et commissions ainsi que du résultat sur risque et hausse du taux de distribution

« Avec notre nouveau programme d'entreprise " Swiss Life 2021 ", nous visons un développement ultérieur continu et ambitieux en matière de sources de revenus, d'efficience et de distribution aux actionnaires », dit Patrick Frost, CEO du groupe Swiss Life. « Nous pouvons aborder " Swiss Life 2021 " dans une position de force. Grâce au grand engagement des collaborateurs, nous sommes en très bonne voie pour atteindre ou surpasser tous les objectifs du programme en cours. »

Dans son programme d'entreprise " Swiss Life 2021 ", Swiss Life met en avant trois thématiques : l'augmentation des bénéfices et l'amélioration de leur qualité, l'efficience et la solidité financière.

Amélioration de la qualité des bénéfices : l'augmentation du résultat lié aux frais et commissions reste centrale

Avec un objectif de 600 à 650 millions de francs, Swiss Life entend augmenter son résultat lié aux frais et commissions de manière significative jusqu'à fin 2021 (objectif 2018 : 400 à 450 millions de francs). Les affaires de placement pour le compte de tiers de Swiss Life Asset Managers, les produits issus de produits liés à des participations et les contributions des prestataires indépendants de conseil financier sont les moteurs de ce résultat. Dans le domaine du résultat sur risque, Swiss Life entend générer 400 à 450 millions de francs en 2021 (objectif 2018 : 350 à 400 millions de francs). Au cours des trois prochaines années, la valeur des affaires nouvelles doit atteindre plus de 1,2 milliard de francs cumulés (objectif 2016 à 2018 : plus de 750 millions de francs). Toutes les unités opérationnelles devront contribuer à l'amélioration de ces résultats.

Efficience : la transition numérique soutient le modèle de conseil

Swiss Life continuera d'investir de manière ciblée dans la croissance et les technologies d'assistance. Le groupe s'est fixé jusqu'en 2021 des objectifs d'efficience à trois niveaux : dans le secteur Vie, le taux d'efficience devra être inférieur à 40 points de base. Le taux des coûts administratifs de distribution dans les canaux de conseil indépendants devra passer en-dessous de 25%. Troisièmement, le rapport coûts/bénéfices devra correspondre à environ 75% dans les activités de placement pour clients tiers. Des investissements permettront de poursuivre davantage le développement de notre modèle de conseil et d'augmenter les avantages pour les clients.

Solidité financière : quote-part de distribution de 50 à 60% - un programme de rachat d'actions

La gestion du capital demeure une compétence clé pour Swiss Life. Pour les trois prochaines années, le groupe vise un quotient SST entre 140 et 190%. Le transfert de liquidités à la société holding doit totaliser entre 2 et 2,25 milliards de francs au cours des trois prochaines années (objectif 2016 à 2018 : plus de 1,5 milliard de francs). La quote-part de distribution de dividendes aux actionnaires pour les prochaines années sera augmentée à un pourcentage de 50 à 60% du bénéfice (objectif 2016 à 2018 : 30 à 50%). De décembre 2018 à fin 2019, le groupe mettra également en place un programme de rachat d'actions de 1 milliard de francs. Dans l'ensemble, Swiss Life vise un rendement des capitaux propres corrigé de 8 à 10%.

L'évolution démographique met en valeur la pertinence de solutions de prévoyance

« Compte tenu de l'évolution démographique et du sous-financement parfois massif des systèmes de prévoyance étatiques, la responsabilité individuelle s'accentuera dans le domaine de la prévoyance. Swiss Life est bien positionnée pour apporter une contribution dans ce domaine en proposant des prestations et des solutions pertinentes », dit Patrick Frost. « En nous basant sur les opportunités offertes par la transition numérique, nous combinerons les compétences de nos collaborateurs avec les possibilités technologiques afin de nous différencier sur le marché grâce à un modèle de conseil qui réserve résolument une place centrale à l'être humain. »

Journée des investisseurs

La Journée des investisseurs a lieu aujourd'hui à 10 h 30 (HEC) pour les investisseurs et les analystes financiers, en anglais. Le programme et l'ensemble des présentations peuvent être téléchargés sur www.swisslife.com. Un streaming vidéo en direct de la Journée des investisseurs est également disponible sur ce site.

Kit d'information sur la Journée des investisseurs

Conférence téléphonique à l'intention des médias

Une conférence téléphonique en allemand aura lieu aujourd'hui à 8 h 30 (HEC) avec Patrick Frost, Group CEO, et Thomas Buess, Group CFO, à l'intention des médias. La présentation à l'intention des médias peut être téléchargée sur www.swisslife.com.

Numéro d'accès :

Europe : +41 (0) 58 310 50 00

Informations

Media Relations

Téléphone +41 43 284 77 77

media.relations@swisslife.ch

Investor Relations

Téléphone +41 43 284 52 76

investor.relations@swisslife.ch

www.swisslife.com

Suivez-nous sur Twitter

@swisslife_group

Informations complémentaires

Vous trouverez tous les communiqués de presse à l'adresse swisslife.ch/communiques