Revenus issus de frais et commissions en hausse pour Swiss Life au premier semestre 2019 – Augmentation du bénéfice d'exploitation de 6%

« Swiss Life a bien débuté le nouveau programme d'entreprise 'Swiss Life 2021' et a pu poursuivre encore au premier semestre 2019 l'évolution positive des dernières années » déclare Patrick Frost, CEO du groupe Swiss Life. « Nous sommes parvenus à développer encore les activités reposant sur le versement de frais et de commissions, à accroître nettement la valeur des affaires nouvelles et à augmenter le transfert de liquidités à la holding. La hausse notoire des recettes de primes est imputable au retrait d'un concurrent de l'assurance complète l'année dernière et montre la grande importance des solutions d'assurance complète pour les PME suisses. Nous tablons sur un retour à la normale du volume des versements uniques l'année prochaine. »

Augmentation du bénéfice d'exploitation et du bénéfice net

Au cours du premier semestre 2019, le groupe Swiss Life a augmenté le bénéfice d'exploitation corrigé de 6%, à 846 millions de francs. Le bénéfice net a progressé de 10%, à 617 millions de francs. Celui-ci comporte également un effet exceptionnel positif de 30 millions de francs dans le contexte de la mise en œuvre de la réforme fiscale suisse dans certains cantons. Le résultat lié aux frais et commissions a progressé de 243 millions de francs par rapport à la même période de l'exercice précédent, à 260 millions de francs. Tant Swiss Life Asset Managers que les canaux de conseil indépendants ont contribué à cette croissance.

Au premier semestre 2019, Swiss Life a réalisé des produits directs des placements inchangés à 2,24 milliards de francs. Le rendement direct des placements non annualisé s'est établi à 1,4% (exercice précédent : 1,5%) en raison de placements moyens plus élevés. Le rendement net des placements non annualisé s'est monté à 1,3% (exercice précédent : 1,7%) en raison de plus-values réalisées plus faibles.

Sur les six premiers mois de l'année, Swiss Life Suisse a augmenté son résultat sectoriel de 5%, à 460 millions de francs. Le résultat lié aux frais et commissions a progressé de 14 millions de francs à 15 millions de francs. En France, Swiss Life a réalisé un résultat sectoriel de 136 millions d'euros, en croissance de 4% par rapport à l'exercice précédent. Le résultat lié aux frais et commissions a atteint 34 millions d'euros, contre 37 millions d'euros l'exercice précédent. Swiss Life Allemagne a accru son résultat sectoriel de 80 millions d'euros à 85 millions d'euros, le résultat lié aux frais et commissions a atteint 39 millions d'euros (-4%). Swiss Life International a réalisé un résultat sectoriel de 35 millions d'euros, ce qui représente une croissance de 23% par rapport à l'exercice précédent. Le résultat lié aux frais et commissions y a contribué à hauteur de 28 millions d'euros (+33%). Au premier semestre, Swiss Life Asset Managers a réalisé un résultat sectoriel de 126 millions de francs, ce qui correspond à une hausse de 7%.

Poursuite de la croissance dans les activités reposant sur le versement de frais et de commissions et recettes de primes en hausse

Au premier semestre 2019, Swiss Life a encore développé les activités reposant sur le versement de frais et de commissions : les revenus issus de frais et commissions ont progressé de 13% en monnaie locale, à 876 millions de francs. La croissance a également été soutenue par les acquisitions de l'année dernière et des effets de consolidation. Au total, Swiss Life Asset Managers et les canaux de conseil indépendants ont augmenté leur contribution respectivement de 22% et 20%, tandis que les contributions provenant des produits et services tiers et propres à l'entreprise ont enregistré une hausse de 3%. Les recettes de primes ont augmenté en monnaie locale à 14,1 milliards de francs. La croissance de 33% est due aux affaires dans la prévoyance professionnelle en Suisse. Les provisions techniques en faveur des assurés ont augmenté de 5% en monnaie locale.

Sur son marché d'origine, la Suisse, Swiss Life a augmenté les recettes de primes de 6,1 milliards de francs à 9,6 milliards de francs. Les revenus issus de frais et commissions ont progressé de 6%, à 133 millions de francs. En France, les primes ont enregistré un léger recul de 1%, pour s'établir à 2,5 milliards d'euros. Dans les activités reposant sur le versement de frais et de commissions, les revenus ont atteint 139 millions d'euros (-1%). Durant les six premiers mois de l'année, Swiss Life Allemagne a généré des recettes de primes de 603 millions d'euros, une augmentation de 2%. Les revenus issus de frais et commissions ont progressé de 8%, à 213 millions d'euros. Swiss Life International a réalisé un volume de primes de 808 millions d'euros, ce qui correspond au niveau de l'exercice précédent (810 millions d'euros). Dans les activités reposant sur le versement de frais et de commissions, les revenus ont augmenté à 144 millions d'euros, en hausse de 36%.

Swiss Life Asset Managers a poursuivi la croissance dans les affaires pour le compte de tiers et a enregistré un afflux de nouveaux capitaux nets de 6,2 milliards de francs. Les actifs gérés pour le compte de tiers sont ainsi passés à 79,5 milliards de francs, soit une hausse de 12% par rapport à fin 2018. Les produits totaux de Swiss Life Asset Managers ont augmenté de 18%, à 385 millions de francs, dont 208 millions de francs provenaient des affaires pour le compte de tiers (exercice précédent : 175 millions de francs). Outre la croissance opérationnelle, des effets de consolidation et l'acquisition de Beos l'année passée y ont aussi contribué.

Augmentation de la valeur des affaires nouvelles et du transfert de liquidités à la holding

Au premier semestre 2019, Swiss Life est parvenue à accroître la valeur des affaires nouvelles de 212 millions de francs à 387 millions de francs ; la marge des affaires nouvelles a atteint 1,8% (exercice précédent : 2,6%). Ces évolutions dans les affaires nouvelles sont liées à la demande exceptionnellement forte en solutions d'assurance complète en Suisse. Le taux d'intérêt technique moyen a baissé grâce à un meilleur mix d'affaires et suite à des renforcements des provisions en faveur des assurés de 6 points de base, à 1,20%. Le transfert de liquidités à la holding a augmenté de 8%, à 708 millions de francs. Au premier semestre 2019, Swiss Life a dégagé un rendement des capitaux propres corrigé de 11,4% (même période de l'exercice précédent : 10,4% ; capitaux propres sans plus et moins-values latentes). Au 30 juin 2019, Swiss Life table sur un ratio SST d'environ 200% sur la base du modèle réglementaire de solvabilité.

