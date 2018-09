SWISS LIFE : France nomme une directrice Juridique et Fiscal

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Anne-Françoise Potiez est nommée directrice Juridique et Fiscal de Swiss Life France. Depuis 2012, elle occupait le même poste chez AG2R La Mondiale où elle était en charge de l'activité juridique Assurances du groupe : Epargne, Santé Prévoyance, Retraite supplémentaire. Son périmètre couvrait l'ensemble des canaux de distribution (réseaux salariés, partenaires, courtage, branches professionnelles et interprofessionnelles) et des sociétés composantes du groupe (Institutions de Prévoyance, Sociétés d'assurances et Mutuelles).Anne-Françoise Potiez a débuté sa carrière en 1989 et a occupé depuis, différents postes à responsabilité dans le domaine juridique, principalement dans le secteur de l'assurance (Malakoff-Médéric, Groupama-Gan, UAP Vie/AXA...).Agée de 54 ans, Anne-Françoise Potiez est diplômée d'un DEA de droit privé général Paris 1 Panthéon-Sorbonne et d'un DESS de droit des affaires et fiscalité Paris 2 Panthéon-Assas.