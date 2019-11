Sur les trois premiers trimestres 2019, Swiss Life réalise des revenus issus de frais et commissions plus élevés dans toutes les unités

« Le développement supplémentaire de nos activités reposant sur le versement de frais et de commissions montre que nos offres de conseil et de services rencontrent une forte demande », déclare Patrick Frost, Group CEO de Swiss Life. « Nous sommes parvenus à augmenter les revenus issus de frais et commissions dans toutes les unités de marché. La pertinence pour les clients et la proximité du marché nous permettent, dans le cadre de notre programme d'entreprise "Swiss Life 2021", de renforcer continuellement notre position dans les affaires avec solutions de prévoyance et de placement. »



Marche des affaires durant les neuf premiers mois de 2019

Durant les neuf premiers mois de 2019, le groupe Swiss Life a réalisé des revenus issus de frais et commissions de 1317 millions de francs au total. La croissance de 17% en monnaie locale a également été soutenue par des acquisitions l'année passée et des effets de consolidation. Dans la gestion d'actifs, la contribution a été augmentée de 25%, dans les canaux de conseil indépendants, de 24%, et dans les produits et services tiers et propres à l'entreprise, les contributions ont progressé de 6%. Durant les trois premiers trimestres, les recettes de primes ont gagné 25% en monnaie locale, pour s'établir à 18,0 milliards de francs. Les provisions techniques en faveur des assurés ont augmenté de 6% en monnaie locale.



Sur son marché d'origine, la Suisse, Swiss Life a réalisé des recettes de primes de 11,6 milliards de francs (exercice précédent : 7,8 milliards de francs). Dans les affaires avec la clientèle privée, la croissance s'est montée à 9%. La hausse dans les affaires avec la clientèle Entreprises (+54%) est en premier lieu due au retrait d'un concurrent de l'assurance complète l'année dernière. Dans les activités reposant sur le versement de frais et de commissions, les revenus ont progressé de 9%, à 198 millions de francs. En France, Swiss Life a réalisé des recettes de primes de 4,2 milliards de francs, en légère augmentation (+1%) par rapport à l'exercice précédent en monnaie locale. Les secteurs dommages (+7%) ainsi que santé et prévoyance (+4%) s'inscrivent en hausse, tandis que le secteur vie enregistre un recul de 1%. Les revenus issus de frais et commissions ont gagné 3% en monnaie locale, à 238 millions de francs. En Allemagne, les recettes de primes ont crû de 4% en monnaie locale, pour s'établir à 982 millions de francs. Grâce à la croissance dans les canaux de conseil indépendants, les revenus issus de frais et commissions ont augmenté de 12% en monnaie locale, à 359 millions de francs. L'unité de marché International a enregistré des recettes de primes de 1,3 milliard de francs, soit 16% de moins que l'exercice précédent en monnaie locale. Les revenus des activités reposant sur le versement de frais et de commissions ont augmenté de 35%, à 240 millions de francs.



Durant les neuf premiers mois de 2019, Swiss Life Asset Managers a enregistré un afflux de nouveaux capitaux nets de 6,5 milliards de francs dans les affaires pour le compte de tiers (exercice précédent : 5,2 milliards de francs). Au 30 septembre 2019, les actifs gérés pour le compte de tiers se montaient à 79,8 milliards de francs, ce qui correspond à une croissance de 12% par rapport à fin 2018. Au total, Swiss Life Asset Managers a réalisé sur les trois premiers trimestres 2019 des revenus issus de frais et commissions de 574 millions de francs, soit +25% par rapport à l'exercice précédent. Outre la croissance opérationnelle, des effets de consolidation et l'acquisition de Beos l'année passée y ont aussi contribué.



Produits des placements et solvabilité

Durant les trois premiers trimestres 2019, Swiss Life a réalisé des produits directs des placements de 3,3 milliards de francs, ce qui correspond au niveau de l'exercice précédent. Le rendement direct des placements non annualisé a reculé à 2,0% (exercice précédent : 2,2%) en raison également d'importantes réévaluations dans le portefeuille de placements. Le rendement net des placements non annualisé a baissé à 1,9% (exercice précédent : 2,2%) en raison de réévaluations et de plus-values réalisées plus faibles. Au 30 septembre 2019, Swiss Life table sur un ratio SST de légèrement plus de 200% sur la base du modèle réglementaire de solvabilité.



Chiffres clés au 30.09.2019 En millions de francs

Base IFRS, chiffres non révisés YTD 2019 YTD 2018 Variation

(en francs) Variation

(en monnaie locale) Suisse Primes émises, accessoires de primes et dépôts perçus, bruts 11 579 7 814 +48% +48% Revenus issus de frais et commissions 198 182 +9% +9% France Primes émises, accessoires de primes et dépôts perçus, bruts 4 224 4 333 -3% +1% Revenus issus de frais et commissions 238 240 -1% +3% Allemagne Primes émises, accessoires de primes et dépôts perçus, bruts 982 986 0% +4% Revenus issus de frais et commissions 359 332 +8% +12% International Primes émises, accessoires de primes et dépôts perçus, bruts 1 279 1 552 -18% -16% Revenus issus de frais et commissions 240 184 +31% +35% Asset Managers Revenus issus de frais et commissions 574 468 +23% +25% Nouveaux capitaux nets TPAM 6 492 5 213 +25% +26% Actifs sous gestion TPAM 79 848 71 1592 +12% +14% Total1 Primes émises, accessoires de primes et dépôts perçus, bruts 18 046 14 670 +23% +25% Revenus issus de frais et commissions 1 317 1 156 +14% +17% 1 Primes émises, accessoires de primes et dépôts perçus, bruts : le total comprend des éliminations intersectorielles de -18 millions de francs au T3 2019 et de -15 millions de francs au T3 2018 ; revenus issus de frais et commissions : le total comprend Autres et des éliminations intersectorielles de -292 millions de francs au T3 2019 et de -250 millions de francs au T3 2018

2 Au 31.12.2018

Swiss Life

Le groupe Swiss Life est l'un des leaders européens en termes de solutions complètes en prévoyance globale et en finances. Sur ses marchés clés, la Suisse, la France et l'Allemagne, Swiss Life propose aux particuliers et aux entreprises un conseil personnalisé et complet de même qu'un large choix de produits de sa conception et de produits de ses partenaires via des agents appartenant à son réseau ou des partenaires de distribution tels que des courtiers et des banques.

Les conseillers Swiss Life Select, Tecis, Horbach, Proventus, Fincentrum et Chase de Vere choisissent les produits du marché adaptés à leurs clients selon l'approche « Best Select ». Swiss Life Asset Managers propose des solutions de placement et de gestion d'actifs aux investisseurs privés et institutionnels. Swiss Life offre également des solutions de prévoyance en faveur du personnel aux multinationales, et des produits de prévoyance structurés aux particuliers fortunés.

Swiss Life Holding SA, domiciliée à Zurich, trouve son origine dans la Caisse de Rentes Suisse (Schweizerische Rentenanstalt), fondée en 1857. L'action de Swiss Life Holding SA est cotée à la bourse suisse SIX Swiss Exchange (SLHN). Le groupe Swiss Life détient également les filiales Livit, Corpus Sireo, Beos et Mayfair Capital. Il emploie environ 9100 collaborateurs et dispose d'un réseau de conseillers d'environ 14 000 conseillers.





