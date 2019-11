Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Swiss Life Asset Managers France a récemment concrétisé l’acquisition à Bruxelles d’un immeuble de bureaux baptisé The Artist pour le compte de l’OPCI SwissLife Dynapierre. L’immeuble est situé en bordure du Quartier Central des Affaires (QCA), le quartier européen. Il est plus précisément localisé sur l’Avenue des Arts, une des plus connues de la capitale qui relie donc le QCA au quartier Nord de la ville, marché de bureaux en pleine restructuration. Il est ainsi situé dans une zone tertiaire mature et connue de tous.L'immeuble bénéficie d'une très bonne desserte par les transports en commun avec la station de métro Madou à quelques mètres. La place Madou, récemment redessinée par la Ville, offre également une bonne desserte en bus, en vélo et en voiture.Cet immeuble, construit en 1998, reconnaissable à sa façade de pierre et de verre, a l'architecture d'un immeuble de bureaux classique offrant une cour intérieure végétalisée. D'une surface de 8.900 m², les sous-sols sont à usage d'archives et de stationnements avec 100 emplacements. L'immeuble a bénéficié d'une rénovation légère sur les deux dernières années. L'immeuble est occupé à 100% par 8 locataires de premier plan comme le Ministère des Finances et du Budget de la Région de Bruxelles-Capitale et des sociétés de conseils ou lobbyistes européens.