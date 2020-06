La France ne profitera que tardivement de la reprise européenne, selon Swiss Life Asset Managers

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le PIB français a chuté de 5,8% au premier trimestre. Par rapport aux voisins italien et espagnol, où le virus fut encore plus meurtrier, les chiffres français sont particulièrement choquants, juge Swiss Life Asset Managers. La méthode d'évaluation du PIB de mars aurait sa part de responsabilité en cela que l'institut français de la statistique aurait principalement basé ses calculs sur des chiffres de production, et les taux d'utilisation des capacités extrêmement faibles de mars et d'avril ont sans doute joué ici un rôle majeur, tempère le gérant.Selon lui, cette première estimation du PIB sera certainement révisée lorsque davantage de données seront disponibles, mais l'économie devrait chuter encore davantage au deuxième trimestre (-12% selon nous).L'indice de rigueur des mesures de confinement de l'université d'Oxford montre que celles de la France figuraient parmi les plus strictes. Plus important encore, le pays lève les restrictions beaucoup plus lentement que la plupart des autres pays européens.Pour Swiss Life Asset Managers, si l'on ajoute que l'économie dépend particulièrement du secteur tertiaire et que la vie quotidienne ne se normalise que tout doucement, on peut s'attendre à ce que la France ne profite que tardivement d'une reprise déjà amorcée dans le reste de l'Europe.