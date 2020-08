Swiss Life augmente ses revenus issus de frais et commissions de 10% au premier semestre 2020 – le bénéfice d'exploitation recule de 6%

« Grâce au grand engagement de nos collaborateurs, nous sommes parvenus à présenter au premier semestre 2020 un résultat solide au vu de cet environnement difficile », déclare Patrick Frost, CEO du groupe Swiss Life. « Nous avons rapidement pris des mesures pour pouvoir surmonter les défis liés à la pandémie de Covid-19. Les principaux effets pour nous se sont fait sentir via l'évolution des marchés financiers, qui a entraîné un résultat d'épargne plus faible. Nos succès en termes de résultat lié aux frais et commissions et de résultat de risque ont toutefois partiellement compensé cela. Les chiffres semestriels soulignent la durabilité et la résistance de notre modèle commercial. Ainsi, nous sommes sur la bonne voie avec notre programme d'entreprise " Swiss Life 2021 " et nous confirmons les objectifs financiers correspondants, y compris le rendement des capitaux propres de 8 à 10%, qui vaut pour chaque année de la période stratégique. »

L'augmentation du résultat lié aux frais et commissions soutient l'évolution du bénéfice

Au premier semestre 2020, le groupe Swiss Life a réalisé un bénéfice d'exploitation corrigé de 780 millions de francs, un recul de 6% par rapport à l'exercice précédent. Les corrections du bénéfice d'exploitation comprennent des coûts de programme pour une nouvelle norme comptable et des effets monétaires totalisant un faible montant à deux chiffres en millions. Le bénéfice net a baissé à 537 millions de francs. Ce recul de 13% s'explique entre autres par un effet fiscal unique positif dans le contexte de la mise en œuvre de la réforme suisse de l'imposition des entreprises au cours de l'exercice précédent (5 points de pourcentage) ainsi que par des effets monétaires (2 points de pourcentage). Le résultat lié aux frais et commissions a progressé de 6% par rapport à la même période de l'exercice précédent, passant de 251 millions de francs à 267 millions de francs. Tant Swiss Life Asset Managers que les unités d'assurance ont ici augmenté leurs contributions.

Au premier semestre 2020, Swiss Life a réalisé des produits directs des placements de 2,03 milliards de francs (exercice précédent : 2,24 milliards de francs). Le rendement direct des placements non annualisé s'est monté à 1,2% (exercice précédent : 1,4%). Le rendement net des placements non annualisé s'est établi à 1,1% (exercice précédent : 1,3%). Ce recul est également dû à l'évolution des marchés financiers et des devises.

Sur les six premiers mois de l'année, Swiss Life Suisse a réalisé un résultat sectoriel de 415 millions de francs. Ce recul de 10% est dû à un résultat d'épargne plus faible. Le résultat lié aux frais et commissions a livré une contribution de 14 millions de francs (exercice précédent : 15 millions de francs). En France, Swiss Life a réalisé un résultat sectoriel de 125 millions d'euros (exercice précédent : 136 millions d'euros). Le résultat lié aux frais et commissions a gagné 13% pour s'établir à 39 millions d'euros. Swiss Life Allemagne a augmenté son résultat sectoriel de 9%, à 92 millions d'euros ; quant au résultat lié aux frais et commissions, la division a enregistré une hausse de 11% à 44 millions d'euros, de nouveau grâce à la croissance dans les canaux de conseil indépendants. Swiss Life International a réalisé un résultat sectoriel de 36 millions d'euros, une hausse de 2% par rapport à l'exercice précédent. Le résultat lié aux frais et commissions y a contribué pour 26 millions d'euros (-8%). Au premier semestre, Swiss Life Asset Managers a réalisé un résultat sectoriel de 135 millions de francs, une hausse de 7%. Les affaires pour le compte de tiers y ont contribué pour 37 millions de francs (+73%).

Poursuite de la croissance dans les revenus issus de frais et commissions

Dans l'environnement exigeant, Swiss Life est parvenue à développer encore les activités reposant sur le versement de frais et de commissions : les revenus issus de frais et commissions ont gagné 10% en monnaie locale, à 916 millions de francs. Au total, Swiss Life Asset Managers et les canaux de conseil indépendants ont augmenté leur contribution de 8% chacun, tandis que les contributions provenant des produits et services tiers et propres à l'entreprise ont enregistré une hausse de 6%.

Les recettes de primes se sont montées à 11,6 milliards de francs. Le recul de 16% et la normalisation qui en résulte sont imputables aux primes uniques exceptionnellement élevées que Swiss Life a pu enregistrer durant l'exercice précédent en raison du retrait d'un concurrent des activités d'assurance complète en Suisse.

Sur son marché d'origine, la Suisse, Swiss Life a réalisé des recettes de primes de 7,3 milliards de francs (exercice précédent : 9,6 milliards de francs). Ce recul est imputable à l'exercice précédent exceptionnellement élevé ; en tenant compte de cet effet extraordinaire, les recettes de primes au premier semestre 2020 en Suisse ont été de 2% supérieures à celles de l'exercice précédent. Les revenus issus de frais et commissions ont progressé de 5%, à 141 millions de francs. En France, Swiss Life a enregistré une croissance des primes de 7%, à 2,7 milliards d'euros. Dans le secteur vie (+9%), la part des solutions en unités de compte a été nettement supérieure au marché (35%) avec 58% (exercice précédent : 46%). Dans les activités reposant sur le versement de frais et de commissions, les revenus ont augmenté de 9%, à 152 millions d'euros. Durant les six premiers mois de l'année, Swiss Life Allemagne a généré des recettes de primes de 629 millions d'euros, une augmentation de 4%. Les revenus issus de frais et commissions ont progressé de 16%, à 247 millions d'euros. Swiss Life International a enregistré un recul des recettes de primes à 694 millions d'euros (exercice précédent : 808 millions d'euros). Les revenus issus de frais et commissions se sont montés à 130 millions d'euros, 9% de moins que durant la même période de l'exercice précédent.

Dans les affaires pour le compte de tiers, Swiss Life Asset Managers a enregistré un afflux de nouveaux capitaux nets de 1,4 milliard de francs. Corrigé des fonds du marché monétaire, l'afflux de nouveaux capitaux nets s'est élevé à 2,4 milliards de francs. Fin juin 2020, les actifs gérés pour le compte de tiers s'élevaient à 82,9 milliards de francs (fin 2019 : 83,0 milliards de francs). Les produits totaux de Swiss Life Asset Managers ont augmenté de 9%, à 419 millions de francs, dont 242 millions de francs proviennent des affaires pour le compte de tiers, une hausse de 16% par rapport à l'exercice précédent.

« Swiss Life 2021 » sur la bonne voie et ratio SST à l'extrémité supérieure de l'ambition

La valeur des affaires nouvelles a atteint 204 millions de francs au premier semestre 2020 (exercice précédent : 387 millions de francs). Ce recul est dû à la demande exceptionnellement forte en solutions d'assurance complète en Suisse au cours de la même période de l'exercice précédent. La marge des affaires nouvelles s'est établie à 2,1% (exercice précédent : 1,8%), soit nettement au-dessus de l'ambition de 1,5%. Le taux d'intérêt technique moyen a baissé grâce à un meilleur mix d'affaires et suite à des renforcements des provisions en faveur des assurés de 2 points de base, à 1,10%. Le transfert de liquidités à la holding a pu être augmenté de 6%, à 748 millions de francs. Au premier semestre 2020, Swiss Life a dégagé un rendement des capitaux propres corrigé de 10,2% (même période de l'exercice précédent : 11,4% ; capitaux propres sans plus et moins-values latentes). Swiss Life se situe ainsi au-dessus de l'ambition du programme d'entreprise « Swiss Life 2021 » de 8 à 10%. Au 30 juin 2020, Swiss Life table sur un ratio SST de plus de 185% sur la base du modèle réglementaire de solvabilité. Le taux de solvabilité se situe ainsi à l'extrémité supérieure de l'ambition stratégique de 140 à 190%.

