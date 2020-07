Swiss Life rachète à Migros le centre commercial Glatt

Zurich (awp) - Swiss Life rachète à la Fédération des coopératives Migros (FCM) le centre commercial zurichois Glatt, situé à Wallisellen. Le nouveau propriétaire précise qu'il conserve la totalité des effectifs. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.

La signature du contrat a eu lieu vendredi et fait suite à une recherche d'un repreneur entamée par Migros en janvier, annonce le groupe dans un communiqué. "Aucune répercussion" n'est à craindre pour les locataires du centre ou pour ses effectifs, qui resteront inchangés.

Swiss Life entend poursuivre le développement à long terme du centre commercial, notamment en collaborant avec la direction en place. Le géant de la distribution Migros précise d'ailleurs qu'il conservera "une forte présence pour ses clients".

"Outre un éventail attrayant de boutiques, de marques et d'offres gastronomiques, le centre commercial Glatt n'a cessé de développer des formats innovants ces dernières années. (...) Nous voulons renforcer cette position de marché à l'avenir et nous sommes convaincus que le centre Glatt est un investissement très intéressant à moyen et long terme", explique Stefan Mächler, directeur de la division Asset Managers chez Swiss Life.

L'assureur reprend en effet le centre commercial au titre de ses activités dans la gestion d'actifs pour ses clients.

Avec un chiffre d'affaires de 600 millions de francs suisses et une surface de vente de 53'000 mètres carrés, le centre Glatt de Wallisellen (ZH) est présenté comme l'un des centres commerciaux les plus vastes et les plus populaires de Suisse.

Le passage de témoin aura lieu le 1er octobre prochain.

nj/jh