Swiss Prime Site : premier conseil d'achat de Credit suisse

12/07/2019 | 11:04

Credit suisse a entamé ce matin la couverture de l'action de la société foncière helvétique Swiss Prime Site avec un premier conseil d'achat ('surperformance'). L'objectif de cours associé est fixé à 93,3 francs suisses.



Les analystes distinguent Swiss Prime Site pour son profil de croissance à moyen terme 'attrayant' dans un environnement de taux d'intérêt durablement bas, sinon négatifs. Ils saluent aussi un modèle économique équilibré reposant sur notamment sur les bureaux et les commerces, son 'pipeline' de projets de deux milliards de francs, et 'la haute qualité d'actifs situés dans le pays à faible risque qu'est la Suisse'.



