Capital Markets Day 2018 à Genève axé sur les projets de développement

Réserve attrayante de projets

Swiss Prime Site tient aujourd'hui un Capital Markets Day à Genève. Cette journée est axée sur la réserve de projets dans l'immobilier, son cœur de métier. Outre Zurich et Bâle, l'Arc lémanique représente pour la société un segment de marché géographique de poids et extrêmement dynamique. Environ 24%, soit 2.6 milliards CHF, de son portefeuille immobilier, valant quelque 11 milliards CHF, se situent aujourd'hui déjà en Suisse romande. Importante pour la croissance future et une rentabilité durable de l'entreprise, sa réserve de projets de développement affiche un volume de 2.0 milliards CHF au total. Ce volume comprend notamment pour 650 millions CHF d'investissements dans trois projets en cours en Suisse romande. René Zahnd, CEO de Swiss Prime Site, explique: «Le marché romand présente un grand intérêt pour nous. La poursuite du développement de Genève nous donne en outre la possibilité de participer activement à l'avenir de la plus grande ville de la région.»

Croissance, profitabilité élevée et rendements grâce aux projets de développement

La réserve de projets de Swiss Prime Site comprend actuellement quinze projets de grande ampleur. Six immeubles sont en chantier représentant un investissement de 800 millions CHF, un état locatif attendu de 45 millions CHF et une surface locative de 157 000 m2 au total. De surcroît, neuf autres projets sont prévus entre 2019 et 2026, pour un volume d'investissements de 900 millions CHF, qui offriront environ 136 000 m2 de surfaces de bureaux et de locaux commerciaux. Ces projets de développement devraient générer des revenus locatifs de 47 millions CHF. Swiss Prime Site table sur un rendement net moyen de 5% (au prix de revient). L'entreprise dispose en outre de réserves importantes de terrains et de densification (300 millions CHF). Comme annoncé en 2017 déjà, le projet «Weltpost Park» et des parties d'«Espace Tourbillon» ont été vendus conformément aux plans. Ce qui permettra de réaliser un gain avant impôts de 100 millions CHF d'ici à leur achèvement. Depuis plusieurs années, l'entreprise met l'accent sur ses propres projets de développement, de manière à pouvoir agir autant que possible sans dépendre du marché des transactions immobilières. Peter Lehmann, CEO de Swiss Prime Site Immobilien, confirme: «Grâce à notre réserve de projets, nous pouvons influer sur la progression des loyers et réaliser des gains en capitaux intéressants sur nos ventes. Ainsi, nous pouvons augmenter la rentabilité de notre portefeuille par nos propres forces.» De surcroît, développer ses propres projets immobiliers permet de dégager des synergies à l'échelle du Groupe.

Acquisition de «streamnow» par Wincasa

Wincasa, une société du Groupe Swiss Prime Site, a acquis «streamnow» le 19 octobre 2018. Il s'agit d'une plateforme établie sur le marché qui regroupe les prestations de service numérisées intéressant les locataires pour les mettre à la disposition des utilisateurs sur un portail du Net. Cette acquisition complète idéalement la stratégie numérique de Wincasa.

Confirmation des objectifs pour l'exercice 2018

Swiss Prime Site s'attend à réaliser les objectifs fixés pour l'exercice 2018. Ceux-ci prévoient notamment une hausse des produits d'exploitation et de l'EBIT avant réévaluations, un taux de vacance bas et stable inférieur à 5%, la poursuite de la croissance du portefeuille immobilier et une distribution attractive aux actionnaires.