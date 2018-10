Échange immobilier stratégique avec des véhicules d'investissement de Credit Suisse Asset Management

Swiss Prime Site immobilien et deux fonds immobiliers de Credit Suisse Asset Management procèdent à un échange immobilier stratégique. En contrepartie des 24.2% détenus par Swiss Prime Site Immobilien dans le centre commercial et de loisirs zurichois Sihlcity, l'entreprise acquiert le 1er octobre 2018 trois biens immobiliers entièrement loués à Zurich et Worblaufen. La valeur de la transaction est d'environ 221 millions CHF. Le revenu locatif annuel des trois nouveaux immeubles s'élève à 11.7 millions CHF, soit 0.8 million de plus que celui de la participation dans Sihlcity.

Acquisition de trois immeubles à Zurich/Worblaufen et augmentation du nombre de biens en propriété exclusive

Les trois immeubles transférés dans le portefeuille de Swiss Prime Site Immobilien se caractérisent par leur excellente situation géographique et sont entièrement loués. À Zurich, l'échange comprend, d'une part, un bâtiment situé Giesshübelstrasse 15 qui a été construit en 1956 et entièrement rénové en 2010. La surface louée s'élève à environ 2 800 m2. D'autre part, un bien immobilier érigé en 1980 et situé Müllerstrasse 16/20 (Zurich), avec une surface louée de 13 700 m2, devient la propriété de Swiss Prime Site Immobilien. À Worblaufen, Swiss Prime Site Immobilien possédait jusqu'à présent 49% du bâtiment situé Alte Tiefenaustrasse 6 (siège social de Swisscom). Dans le cadre de l'échange, Swiss Prime Site Immobilien devient désormais l'unique propriétaire de l'immeuble d'une surface utile d'environ 19 000 m2. La juste valeur du bâtiment acquis se chiffre à environ 221 millions CHF au total.

Cession de la participation dans Sihlcity (24.2%) et réduction de la part des surfaces de vente dans le portefeuille

En échange des immeubles de Zurich et de Worblaufen, Swiss Prime Site Immobilien vend sa participation de 24.2% dans Sihlcity à Zurich. Cela signifie que Sihlcity est détenue à 100% par des véhicules d'investissement immobilier de Credit Suisse Asset Management. La juste valeur de la participation cédée par Swiss Prime Site Immobilien s'élève à environ 198 millions CHF.

Peter Lehmann, CEO de Swiss Prime Site Immobilien, déclare à ce sujet: «Nous sommes très heureux d'avoir conclu cette transaction avec Credit Suisse Asset Management. Elle est importante à bien des égards. Elle nous permet d'augmenter notre part d'immeubles en propriété exclusive tout en réduisant celle des surfaces de vente à moins de 30% du portefeuille.»