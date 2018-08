Zurich (awp) - La société immobilière SPS rouvre son 1%/2024 sous direction des banques ZKB, Credit Suisse et UBS. Les conditions:

agugmentation: 75 mio CHF (clause de réouverture) nouveau total: 175 miko CHF taux: 1% prix d'émission: 100,425% plus intérêts courus sur 49 jours libération: 05.09.2018 durée: 5,86 ans, jus. 16.07.2024 no valeur: 39'863'331 (0) cotation SIX: prov., dès le 04.09.2018

rw/ra/rp