La société immobilière Halter AG, un locataire-clé supplémentaire à Schlieren

Swiss Prime Site Immobilien et le groupe d'entreprises Halter ont signé un contrat de bail à long terme pour une grande partie des surfaces non occupées et disponibles situées dans l'ancien centre d'impression de la NZZ à Schlieren. La surface a été acquise en 2015 par Swiss Prime Site Immobilien. Elle fait actuellement l'objet d'un développement en un centre dédié à l'innovation, à l'esprit d'entreprise et au transfert de connaissances.

Halter emménage à Schlieren dans l'ancien centre d'impression de la NZZ

La société Halter est active dans le marché immobilier depuis 1918 et fait aujourd'hui partie des entreprises leaders dans les prestations de construction et les prestations immobilières en Suisse. Après 100 ans, la société déplace son siège principal de Zurich-Ouest à Schlieren. Au total, ce sont quelque 200 places de travail modernes qui ont été aménagées sur une superficie de 5000 m² pour Halter AG et les sociétés affiliées Halter Immobilien AG et Raumgleiter AG. Pour aller dans le sens du développement de cette zone, Halter réalisera également des espaces de coworking afin de promouvoir encore davantage le transfert de connaissances et l'innovation. L'entreprise emménagera vraisemblablement dans les locaux au quatrième trimestre 2020.

Développement d'une zone dédiée à l'innovation, à l'esprit d'entreprise et au transfert de connaissances

Par le passé, Swiss Prime Site Immobilien avait déjà montré qu'elle était capable de transformer des zones industrielles en objets intéressants et précieux pour la société avec de multiples possibilités d'utilisation grâce à des réaffectations et à des développements innovants. La valorisation et le positionnement à long terme de l'ancien centre d'impression de la NZZ est un projet important et un atout de taille dans le portefeuille. Cette zone bien située est positionnée durablement comme un centre dédié à l'innovation, à l'esprit d'entreprise et au transfert de connaissances ainsi que comme pôle d'emplois attrayant et a pour but d'offrir un environnement inspirant aux entreprises du secteur de l'information, de la technologie et du l'ingénierie. Peter Lehmann, CEO de Swiss Prime Site Immobilien: «Après avoir réussi à convaincre l'entreprise de dimension internationale Zühlke de notre concept à Schlieren, nous sommes parvenus à acquérir également Halter comme locataire-clé de renom pour notre projet. Nous avons ainsi loué près de 75% des surfaces actuellement disponibles.»