SPS: incendie au Tertianum de Bellinzone, une sexagénaire gravement blessée

Zurich (awp) - Un incendie s'est déclaré dans la matinée de jeudi dans un appartement du foyer pour personnes âgées Tertianum Turrita à Bellinzone. Gravement brûlée, une résidente âgée de 67 ans a été hospitalisée et son pronostic vital est engagé. Sollicitée vendredi par AWP, la filiale du groupe immobilier soleurois Swiss Prime Site (SPS) n'était pas disponible pour plus d'information.

Dans un communiqué, l'exploitant de résidences pour seniors précise qu'il n'y a eu aucun autre blessé et que l'incendie, qui s'est déclaré au troisième étage d'un immeuble du complexe peu avant 07h00, a été "rapidement maîtrisé". La sexagénaire a été transportée dans un hôpital à Zurich.

"L'appartement dans lequel s'est déclaré l'incendie fait l'objet d'analyses par la police, qui enquête sur les possibles causes, alors que tous les autres appartements (évacués) ont été restitués à leurs résidents respectifs", a indiqué Stefan Brunner, responsable de l'entreprise pour le Tessin, cité dans le communiqué.

Et d'ajouter que "la sécurité de nos résidents est une priorité absolue pour Tertianum et nous sommes en train de revoir les mesures pour réduire ultérieurement le risque de voir se répéter de tels incidents".

Le groupe Tertianum compte près de 80 structures - dont environ la moitié réservées aux soins - réparties dans 16 cantons et totalisant 3000 lits. Au Tessin, il gère actuellement cinq résidences (en plus de Bellinzone, à Muralto, Locarno, Lugano et Tenero) et projette d'en ouvrir deux supplémentaires à Chiasso (1er juillet) et Lugano (courant 2020).

buc/al