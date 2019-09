SPS prolonge sa collaboration avec SPIF jusqu'en 2023

Zurich (awp) - Le groupe immobilier Swiss Prime Site a annoncé mardi l'extension anticipée jusqu'en 2023 de la collaboration entre son unité de gestion d'actifs (SPS Solutions) et Swiss Prime Investment Foundation (SPIF), dont elle gère le portefeuille depuis 2017.

"Les 18 derniers mois en particulier ont vu ce partenariat s'internationaliser et se professionnaliser", indique SPS dans un communiqué, précisant que pendant cette période, les actifs immobiliers de SPIF sont passée de 1,4 à 2,2 milliards de francs suisses.

Depuis 2018, SPS Solutions a procédé à trois augmentations de capital pour le compte de SPIF - deux achevées et une toujours en cours - pour un volume total de plus de 500 millions de francs suisses. Les fonds levés ont permis l'acquisition de plus d'une trentaine de biens pour une valeur totale avoisinant les 600 millions.

"Le savoir-faire de toute l'équipe (de SPS Solutions), les services sur mesure et la connaissance du marché de nos partenaires nous permet de délivrer à nos investisseurs des retours attrayants et une croissance robuste", s'est félicité Jérôme Baumann, président du conseil de fondation de SPIF, cité dans le communiqué.

