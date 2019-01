Succès significatifs dans la location au 4e trimestre 2018

Au cours du quatrième trimestre 2018, Swiss Prime Site Immobilien a enregistré des succès significatifs dans la location et a ainsi pu maintenir comme prévu le taux de vacance à moins de 5%.

Les huit anciens sites d'OVS à nouveau loués

Le retrait du marché suisse de la chaîne de mode OVS annoncé au premier semestre 2018 concernait également des biens immobiliers de Swiss Prime Site Immobilien. Au total, ce sont environ 10 700 m2 de surfaces qui ont été libérés sur les sites concernés à Aarau, Baden, Bâle, Frick, Gossau, Lucerne, Thoune et Winterthour. La demande pour ces surfaces attrayantes a été importante en raison de leur situation très centrale, ce qui a permis de conclure de nouveaux contrats de bail à long terme pour les huit sites. Les nouveaux locataires sont des établissements bancaires, des magasins d'alimentation ainsi que des magasins de chaussures, d'accessoires de mode et de vêtements. Swiss Prime Site Immobilien va réaliser des investissements et prendre des mesures de construction appropriées pour répondre à ce changement de structure des locataires. Le transfert des surfaces aux locataires sera effectué au cours des prochains mois et s'achèvera en 2019. Peter Lehmann, CEO de Swiss Prime Site Immobilien: «Nous sommes très satisfaits de pouvoir transférer les anciennes surfaces de vente d'OVS à divers nouveaux locataires. Je me réjouis notamment de réduire considérablement la part consacrée à la mode/l'habillement et de pouvoir au total réaliser des revenus plus élevés pour les sites».

Location complète de la Roter Turm à Winterthour

Depuis fin 2017, Swiss Prime Site Immobilien est devenue propriétaire, en plus de la Roter Turm, des trois bâtiments situés dans la Theaterstrasse à Winterthour. L'objectif de l'entreprise est de continuer à développer cette zone et d'augmenter l'attractivité de ce centre économique et de connaissances unique au sein de la ville. Début 2019, l'actuel locataire-clé, à savoir la Haute école des sciences appliquées de Zurich (ZHAW), louera sur le long terme les dernières surfaces disponibles (3000 m2) dans la Roter Turm. La zone et le pôle économique de Winterthour gagneront ainsi encore en importance.