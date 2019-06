YOND – Immeuble doté d'un concept de locaux innovant loué à 80%

Forte demande en locaux aménageables de manière flexible

Swiss Prime Site Immobilien a lancé le projet «YOND» fin 2017 à Zurich. Les biens immobiliers seront prêts à être occupés dans les délais, à l'automne 2019, et seront intégrés au portefeuille immobilier. Sur les quelque 18 500 m2, 80% (soit plus de 14 000 m2) sont déjà loués à la mi-juin 2019. Parmi les premiers locataires principaux, on compte des entreprises de prestations de services opérant dans les domaines du recrutement, de la communication et du Facility Management. Des entreprises de production, de restauration, ainsi que des détaillants, viendront toutefois compléter cet ensemble intéressant du YOND. «Nous nous réjouissons d'avoir correctement anticipé les besoins de nos clients grâce à notre concept immobilier innovant. A l'heure actuelle, les locataires souhaitent pouvoir étendre, voire désassembler leurs locaux de manière aussi flexible que possible. YOND leur offre justement cette marge de liberté leur permettant d'adapter les superficies selon leurs modèles commerciaux. De plus, cette combinaison de postes de travail modernes et de site varié offrant des prestations aux employés est importante pour les locataires», commente Peter Lehmann, CEO de Swiss Prime Site Immobilien, concernant la forte demande envers le produit immobilier. Pour les quelque 4 500 m2 restants, Swiss Prime Site Immobilien est en contact étroit avec d'autres locataires potentiels.

YOND Zurich: des processus de construction innovants pour des bureaux modernes sur mesure

Grâce à sa structure de bâtiment unique, YOND s'adresse aussi bien à des entreprises de prestations de services qu'à des entreprises de production. Le but est d'offrir à tous les locataires un environnement inspirant. Avec un volume d'investissement de 91 millions CHF (terrain inclus) et un revenu locatif annuel attendu de 4.8 millions CHF, l'objectif du projet était, grâce à des locaux pouvant convenir à toute utilisation, d'offrir aux locataires différents concepts d'aménagement intérieur et des superficies pouvant être modifiées. Le projet YOND est parfaitement adapté aux critères actuels: à savoir des espaces et des surfaces fonctionnels, modulables de façon créative et personnalisée en fonction de la situation du marché. Le caractère innovant du bâtiment s'est également révélé tout au long du processus de planification et de réalisation. Ce dernier s'est pour la première fois entièrement déroulé selon les principes du «Lean Construction». Peter Lehmann, CEO de Swiss Prime Site Immobilien: «Pour le projet YOND, nous avons eu recours à des technologies et à des processus innovants grâce auxquels nous pourrons à l'avenir créer des espaces de travail et de vie encore plus personnalisés et conformes aux souhaits des clients. La forte demande prouve bien que le projet YOND répond parfaitement aux critères actuels».