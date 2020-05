Exonération de loyer pour les petites entreprises et les travailleurs indépendants

Compte tenu des mesures prises par le Conseil fédéral pour limiter la propagation du coronavirus, de nombreux locataires ont dû fermer leurs locaux. Dans le portefeuille de Swiss Prime Site, cela a notamment touché les locataires du secteur du commerce de détail et de la restauration. A la fin avril 2020, plus de 400 entreprises avaient contacté la société et soumis diverses demandes. Toutes les demandes ont été examinées par le Portfolio Management et ont reçu une réponse directe. Des accords individuels sont recherchés conjointement avec les locataires. L'accent est mis ici sur les reports de loyer. Swiss Prime Site soutient la proposition du Conseil fédéral selon laquelle la politique ne doit pas s'immiscer dans les relations juridiques privées.

La situation actuelle est particulièrement difficile pour les petites entreprises et les travailleurs indépendants (PME). C'est pourquoi la direction de Swiss Prime Site a décidé d'apporter à ces locataires une aide supplémentaire dans un esprit de partenariat. Concrètement, la proposition simple et accommodante formulée par l'Association Immobilier Suisse (AIS) sera mise en œuvre. Dans le cadre de cette proposition, les petites entreprises et les travailleurs indépendants dont le loyer mensuel brut ne dépasse pas CHF 5000 et qui ont dû fermer leur entreprise en raison de la crise du coronavirus bénéficieront d'une exonération totale du loyer net (hors charges) pendant une période de deux mois. René Zahnd, CEO de Swiss Prime Site, déclare: «Dans les débats politiques portant sur les loyers, il faut absolument faire la distinction entre les PME suisses qui sont fortement affectées et dont l'existence est menacée et les grands entreprises aussi bien que les groupes internationaux/nationaux. Nous sommes convaincus que notre solution peut apporter un grand soutien à un nombre important de petits locataires locaux en ces temps difficiles. Nous contribuons ainsi de manière significative à ce qu'ils continuent à réussir sur le marché et qu'ils restent nos locataires et partenaires fidèles.»